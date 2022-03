Gafa lui Cristiano Ronaldo după ce a devenit „golgheterul golgheterilor”. Starul portughez de la Manchester United a devenit cel mai bun marcator din istorie. CR7 a reușit un hat-trick în partida disputată contra celor de la Tottenham, scor 3-2 pentru „diavolii roșii”. Astfel, Ronaldo l-a depășit în statistica oficială a FIFA pe cehul Josef Bican, dar în mesajul postat după stabilirea recordului el l-a omis tocmai pe fostul deținător al acestuia.

Cristiano Ronaldo a ajuns la cota 807 goluri. El l-a depășit pe cehul Jodef Bican care, conform datelor recunoscute de FIFA în 2020, a marcat 805 goluri între anii 1931 -1957. Fotbalistul născut la Viena s-a retras din activitate în 1957, la aproape 44 de ani. Bican a decedat în 2001, la Praga, la vârsta de 88 de ani. De altfel, lusitanul deține și recordul celor mai multe goluri înscrise pentru o națională de fotbal, 115. El are, de asemenea, și cea mai bună performanță din Champions League, cu un total de 140 de reușite, conform CNN.

Cristiano Ronaldo n-a ezitat să marcheze reușita istorică printr-o postare pe contul său de Instagram. Însă, în mesaj, el îl amintește doar pe brazilianul Romario, care este „doar” pe locul 3 în acest top, cu 772 de goluri. Ronaldă l-a uitat chiar pe Josef Bican, cel pe care l-a depășit în clasamentul celor mai buni marcatori „all-time.

„Sunt mândru că am bifat încă un record prin faptul că am devenit cel mai bun marcator din istorie, la doar 6 luni distanță după ce am devenit cel mai bun marcator pentru o echipă națională. Nu am decât respect pentru Romario, unul dintre cei mai buni atacanți din istorie.

Mulțumesc tuturor jucătorilor pe care i-am întâlnit pe parcursul carierei mele, mulțumesc tuturor cluburilor pe care le-am reprezentat, mulțumesc fanilor mei și, mai presus de toate, mulțumesc familiei mele minunate. Nu aș fi putut s-o fac fără voi”, a fost mesajul lui Ronaldo care a însoțit un scurt clip cu cariera sa.