Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou de consolare. Cât costă ceasul pe care-l poartă vedeta de la Manchester United FOTO

Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou de consolare. Starul portughez de la Manchester United a avut parte de mai multe evenimente triste în ultima perioadă. Cel mai dramatic moment a fost decesul la naștere al unuia dintre gemenii săi care era băiat. În plus, echipa lusitanului a ratat orice șansă de a juca în Champions League. Dar Cristiano Ronaldo, de la „înălțimea" averii pe care o are, știe cum să-și îndulcească chiar și cele mai triste momente.

Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou de consolare. Atacantul portughez de la Manchester United a trecut prin tragica pierdere a unuia dintre gemenii săi, care a murit la naștere. Acesta era un băiețel, fetița reușind să supraviețuiască.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, partenera sa, au botezat-o pe micuță Bella Esmeralda, iar fotbalistul s-a bucurat, alături de ceilalți copii ai săi, s-o întâmpine la sosirea acesteia în familie.

„Casă, dulce casă. Gio și fetița noastră sunt în sfârșit împreună cu noi. Vrem să le mulțumim tuturor pentru toate cuvintele și gesturile frumoase. Sprijinul vostru este foarte important și am simțit cu toții dragostea și respectul pe care le aveți pentru familia noastră. Acum este timpul să fim recunoscători pentru viața pe care tocmai am primit-o în această lume”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram, unde are 435 de milioane de urmăritori.

Cristiano Ronaldo a suferit o dezamăgire și în plan sportiv. Echipa sa, Manchester United n-a reușit să ocupe unul dintre locurile ce asigurau prezența în Champions League unde lusitanul își dorea cu disperare să mai joace. Dar CR7 este un sportiv cu psihic de „oțel” și cu o avere uriașă.

Conform Sportico, Ronaldo ocupă locul 3 în topul celor mai bine plătiți sportivi în 2022, cu câștiguri de 115 milioane de dolari. El este depășit doar de Lionel Messi și vedeta NBA, LeBron James. Așa se face că portughezul știe să-ți îndulcească chiar și cele mai amare momente făcându-și cadouri de mare lux.

De curând, el a apărut purtând la mână un ceas în valoarea de 1 milion de euro. Ronaldo s-a pozat alături de doi vechi prieteni, cu care a fost coleg la Sporting Lisabona, Jose Semedo și Miguel Paixao. CR 7 poartă un ceas creat de Jacob & Company, ce este gravat cu 232 de diamante și 109 de safire negre, scrie gsp.ro.

Accesoriul lui Ronaldo este inspirat după mașina Bugatti Chiron, vehicul de lux pe care Ronaldo îl are deja în garaj și care are același preț, un milion de euro. Ceasul are culoarea bronzului și este personalizat cu marca „CR7”.

De asemenea, acesta are și sigla Bugatti și semnătura „Chiron” marcată pe una dintre fețele sale. Mecanismul din interior reproduce motorul W16 al Bugatti-ului, incluzând detalii mecanice precum pistoanele, arborii cotiți și arborii cu came. Doar 126 de exemplare de acest fel au fost produse în toată lumea.

Cristiano Ronaldo are o legătură specială și cu bolizii Bugatti. În 2019, Cristiano Ronaldo şi-a achiziţionat primul exemplar din Bugatti La Voiture Noire, la un cost 16,7 milioane de euro, cu taxe incluse. Mai de curând, în luna martie, el și-a achiziționat un Aston Martin DBS Superleggera, de „doar”240.000 de euro, a scris The Sun. În garajul lui Ronaldo se mai află maşini ca Bugatti Veyron și Chiron, McClaren Senna, Ferrari F12 TDF și Mercedes G Brabus.