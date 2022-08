Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United. Unde poate ajunge starul portughez

Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United. Pentru starul portughez întoarcerea pe Old Trafford, vara trecută, nu a fost încununată de succes. Cum echipa a ratat participarea în Champions League, CR7 își dorește enorm să se transfere la o grupare care să-i asigure prezența în competiția pe care a câștigat-o de cinci ori. După ce oficialii clubului s-au opus inițial, Cristiano Ronaldo a primit acum acceptul acestora de a pleca spre alte zări.

Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United. Câștigătorul a cinci Baloane de Aur a revenit pe Old Trafford, vara trecută, locul unde a mai jucat cu mare succes timp de șase sezoane, între 2033 și 2009. În acea perioadă, sub conducerea lui Alex Ferguson, „diavolii roșii” au câștigat 3 titluri în Premier League, dar și o Ligă a Campionilor.

Mizând pe Ronaldo ca soluție pentru revirimentul lui United, șefii clubului au plătit 45 de milioane de euro lui Juventus pentru transferul jucătorului care deja avea 36 de ani. Dar rezultatele n-au apărut. Ronaldo, pe de altă parte, și-a făcut datoria în mod onorabil. A fost golgheterul formației în sezonul trecut, cu 18 reușite, fiind pe locul 3 în topul marcatorilor din Premier League. Dar formația nu a reușit să ocupe unul dintre locurile ce asigurau prezența în Champions League.

Unde poate ajunge starul portughez

Cristiano Ronaldo s-a arătat total nemulțumit de faptul că nu va putea evolua în Champions League, competiție pe care a câștigat-o de cinci ori, în patru ocazii cu Real Madrid. De la deschiderea perioadei de mercato, în această vară, el s-a autopropus practic, prin intermediul agentului său, celebrul Jorge Mendes.

Pe rând, Ronaldo a fost refuzat de grupări ca Chelsea, Bayern Munchen, Atletico Madrid, fiind menționate chiar și cluburi ca Barcelona și Milan. În plus, oficialii clubului, dar și antrenorul Erik ten Hag se opuneau plecării portughezului. Dar Ronaldo și-a menținut poziția, dovedind acest lucru și prin atitudinea față de perioada de pregătire din vară. El a lipsit din cantonamentul din Thailanda și Australia motivând probleme de familie.

Atitudinea lui Ronaldo a nemulțumit inclusiv o bună parte dintre colegii săi de echipă care au cerut conducerii rezolvarea situației acestora. Mai mult, conform The Sun, de zile bune, portughezul mănâncă singur la masă la baza de pregătire a formației.

Ar putea să revină la echipa la care s-a lansat

Atmosfera a devenit și mai tensionată după ce Manchester a înregistrat cel mai prost start de sezon din ultimul secol, pierzând rușinos primele două meciuri din actuala ediție a Premier League. Mai întâi, jocul de acasă, cu Brighton, 1-2, apoi cu Brentford, unde au fost îngenunchiați cu 0-4.

În acest context, Ronaldo a primit acceptul șefilor clubului de a se transfera. Aceștia, sătui de atitudinea portughezului și de problemele cauzate în vestiar, și-au dat ok-ul pentru un transfer, scrie AS. Dar orice mutare va fi contra unei sume frumușele, ținând cont că Ronaldo mai are un an de contract cu United.

Posibilele destinații ale portughezului sunt, la ora aceasta, Sporting Lisabona – clubul unde a fost descoperit și lansat de antrenorul român Ladislau Boloni – și Borussia Dortmund. Cei din urmă caută un alt atacant în locul lui Sebastien Haller, adus în vară de la Ajax, dar care a fost diagnosticat cu cancer testicular.