Cristiano Ronaldo, izbucnire nervoasă. Fotbalistul e vehement: „Rup acum tăcerea! Nu vă pot permite asta”

Cristiano Ronaldo, izbucnire nervoasă. Starul portughez de la Juventus a simțit nevoia să intervină în șirul lung de speculații ce s-au făcut în legătură cu un posibil transfer. CR7 a fost „dat” de presa internațională ca fiind dorit la mai multe cluburi, Manchester City, PSG și chiar real Madrid, acolo unde a jucat 9 sezoane.

Cristiano Ronaldo, izbucnire nervoasă la adresa speculațiilor despre viitorul său ca fotbalist. Vedeta portugheză de la Juventus mai are un an de contract cu „Bătrâna Doamnă”. Presa internațională a scris, însă, ba de dorința lui CR 7 de a pleca, ba de interesul altor „granzi” pentru a-l transfera. Pe listă au fost echipe ca Manchester City, Mancheter United, fostul său club, dar și PSG, unde s-ar dori crearea unui cuplu magic în atac Ronaldo-Messi. Ultimul pe lista cluburilor care „l-ar dori” pe Ronaldo este Real Madrid, gruparea de unde a plecat în 2018, după 9 sezoane petrecute pe Berabeu.

Jurnaliștii de la publicația El Chiringuito au precizat că starul portughez este gata să revină la Madrid, iar Carlo Ancelotti chiar și-l dorește „cu disperare”. În schimb, antrenorul italian a negat că ar fi vorba despre așa ceva. Dacă până acum, Ronaldo nu a comentat zvonurile apărute despre un ipotetic transfer, de data aceasta a reacționat cu vehemență. El a scris o lungă postare pe contul de Instagram, însoțit de o fotografie ce-l înfățișează cu degetul la gură, în semn de „Tăcere!”, îndemn adresat celor care aruncă pe piață asemenea zvonuri.

Cristiano Ronaldo a precizat limpede că asemenea informații false sunt o lipsă de respect la adresa sa și a muncii sale. El respinge și modul frivol în care este prezentat viitorul său ca fotbalist.

Cristiano Ronaldo s-a referit specific și la Real Madrid, spunând că povestea lui acolo a fost deja scrisă, dar că acum e un capitol încheiat. În cei 9 ani petrecuți la Real Madrid, în perioada 2009-2018, Cristiano Ronaldo a câștigat 16 trofee majore, a marcat nu mai puțin de 451 de goluri și a oferit 131 de pase decisive în cele 438 de meciuri disputate pentru ”galactici”. Printre titlurile de preț sunt cele 4 Champions League și 2 titluri de campion al Spaniei, dar și 3 Supercupe ale Europei.

Povestea mea de la Real Madrid a fost scrisă. A fost înregistrată. În cuvinte și în cifre, în trofee, în recorduri și în titluri. Este în muzeul de la Stadionul Bernabeu și mințile fiecărui fan al acestui club. Pe lângă ce am reușit, îmi aduc aminte că în acești nouă ani am avut o relație profundă de respect și afecțiune cu fanii clubului, pe care o am și acum și pe care o voi avea mereu. Sunt convins că fanii adevărați ai lui Real Madrid vor continua să mă păstreze în inimile lor, așa cum și eu îi voi avea în a mea”, a adăugat Ronaldo în același mesaj.