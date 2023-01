Cristiano Ronaldo, debut fără glorie la Al Nassr. Care sunt cifrele starului portughez și ce notă a primit – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo nu a jucat grozav în primul său meci în tricoul lui Al Nassr. Starul portughez a fost în Top 3 cei mai slabi jucători din formația lui Rudi Garcia. Stadionul a fost plin, iar atacantul de 37 de ani s-a bucurat, din nou, de o primire călduroasă. Fostul atacant de la Real Madrid, Manchester United și Juventus a purtat banderola de căpitan.

Cristiano Ronaldo, primul meci la Al Nassr

Cristiano Ronaldo a debutat la Al Nassr, duminică seară, în duelul de pe teren propriu cu Al-Ettifaq, din runda cu numărul 14 din campionat. Nu a fost primul meci în Arabia Saudită, după ce s-a aflat pe teren și în amicalul în care PSG a înfruntat o selecționată alcătuită din jucători de la Al Nassr și Al Hilal. Starul portughez a marcat două goluri acum patru zile, doar că în primul meci oficial din Arabia Saudită nu a jucat grozav.

First game, first win – well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 22, 2023

Jucătorul de 37 de ani a fost folosit pe postul de atacant central, dar nu a fost periculos. Noul căpitan al echipei a încercat o foarfecă, dar execuția nu i-a ieșit și a fost foarte aproape să-și lovească adversarul. Cea mai periculoasă fază a reușit-o în minutul 78, dar șutul lui, din unghi, a fost respins de portar. Singurul gol al partidei a fost marcat de Talica și Al Nassr a revenit pe primul loc în clasament.

At the age of thirty-seven, as if he is

twenty years old, here you really know

that he is legendary 👏🏻 pic.twitter.com/9LkXU067cJ — Fahad Alotaibi (@FahadAlhero) January 22, 2023

Cifrele lui Cristiano Ronaldo

Cifrele au fost oglinda prestației modeste semnate de Cristiano Ronaldo, după șase săptămâni de pauză de la ultimul meci: duelul Portugalia – Maroc de la Campionatul Mondial de Fotbal. 41 de atingeri ale mingii a adunat Cristiano Ronaldo și 24 de pase precise, procentaj 89%. A câștigat doar un duel din cele șase în care a fost implicat și i-a reușit un singur dribling. Lusitanul a șutat de patru ori către poarta adversarilor, însă doar o încercare și-a atins ținta.

Look at this!!! Your arabian money goat playing like sh**ttt 🕺💃https://t.co/srSVJeQPfc — Dion (@sebutsajadion) January 23, 2023

Jurnaliștii de la FotMob l-au notat cu 6,9, a treia cea mai mică notă din echipa lui Al-Nassr. Doar Abdulrahman Ghareeb, 6,3, și Gonzalo Martinez, 6,8, au fost mai slabi decât starul portughez. Ceilalți colegi, titulari, au avut note peste 7.

@Cristiano

You make me laugh 😅 doit again pls pic.twitter.com/21VshdqgmF — mh mh (@mhmh65328709) January 23, 2023

„Primul meci, prima victorie! Foarte bine, băieți! Le mulțumesc tuturor suporterilor pentru susținerea incredibilă”, a fost mesajul postat de starul lui Al Nassr pe Twitter.

Cristiano Ronaldo a semnat la începutul acestui an un contract până în anul 2025 cu Al Nassr și va câștiga în total, din salariu și contracte de publicitate, jumătate de miliard de euro.