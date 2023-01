Ce nu s-a văzut la TV. Cum au reacționat Lionel Messi și Kylian Mbappe când l-au întâlnit pe Cristiano Ronaldo: „Ce scenă încredibilă” – VIDEO

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo continuă să atragă ca un magnet fanii și jurnaliștii chiar și „în toamna” carierei lor. Întâlnirea lor de la Riad a fost din nou pe prima pagină a ziarelor și s-a bucurat de un interes uriaș. Acum au apărut și câteva imagini care nu s-au văzut în transmisiunea directă din care se vede cum au reacționat Lionel Messi și Kylian Mbappe când s-au întâlnit cu Cristiano Ronaldo.

70.000 de spectatori au asistat la Riad la ceea ce unii jurnaliști au numit „ultimul dans,” un posibil duel final între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, sportivii care au câștigat împreună de 12 ori „Balonul de Aur”. Cei doi s-au înfruntat pentru a 37-a oară în carieră, iar sud-americanul are cele mai multe victorii și a ajuns la borna cu numărul 17, în meciul în care PSG a jucat un amical cu o selecționată formată din cei mai buni jucători de la Al Hilal și Al Nassr.

Echipa franceză s-a impus cu 5-4 și cei doi au reușit să marcheze, portughezul chiar de două ori, obținând astfel titlul de „omul meciului”. Messi și Ronaldo s-au salutat amical în timpul partidei și au schimbat câteva vorbe. S-au și îmbrățișat, iar imagine a ajuns rapid virală.

În presă au apărut și imagini cu ce s-a întâmplat înaintea fluierului de start. Cristiano Ronaldo a fost cel care s-a dus să-și salute rivalii pe culoarul de la vestiare și s-a îmbrățișat cu Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar junior. „Ce scenă incredibilă! Mulțumim, Riad!”, a scris PSG, pe contul de Twitter.

