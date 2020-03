Cristiano Ronaldo are motive de bucurie. Ce a făcut fotbalistul după ce a bifat meciul cu numărul 1000 din carieră

Cristiano Ronaldo are, la 35 de ani, o carieră fabuloasă și multe motive de bucurie. Fotbalistul a bifat meciul cu numărul 1000 din carieră chiar într-un mare derby din Serie A, Juventus – Inter.

Juventus s-a impus cu 2-0 în fața lui Inter și a revenit pe primul loc în Serie A. Pe lângă succesul în Derby D’Italia și revenirea în fotoliul de lider, atacantul Cristiano Ronaldo mai are un motiv de bucurie: cu acest prilej a bifat meciul cu numărul 1000 din carieră. O carieră fabuloasă, cu meciuri în echipe de top, în competiții puternice, goluri spectaculoase și trofee la care unii nici nu îndrăznesc să viseze. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur (în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017) a ridicat fotbalul la rang de artă, devenind un etalon pentru toți puștii care visează să exceleze în sportul rege.

Chiar dacă n-a marcat în meciul cu Inter și a oprit seria fantastică de 11 partide consecutive cu gol, Ronaldo a contribuit semnificativ la prima reușită a Bătrânei Doamne. În minutul 55, starul portughez al lui Juventus a preluat mingea în careu și i-a pasat lui Aaron Ramsey, care a deschis scorul pentru campioana en-titre. Dybala a stabilit scorul final la jumătatea reprizei secunde, cu un șut trimis cu exteriorul la colțul lung, după o pasă a aceluiași Ramsey. Juve a menținut avantajul până la final și s-a distanțat la 9 puncte de Inter, care ocupă locul al treilea. Pe poziția secundă a coborât Lazio, cu un singur punct mai puțin decât Juve, după 26 de etape.

So proud to reach 1000 official games in my career with a very important victory that put us on the top of the table again!💪🏽

Thank you to all my teammates, coaches, my family & friends and to my fans that helped me to reach this great achievement. pic.twitter.com/mLsLC8R3o8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 9, 2020