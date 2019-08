Cristiano Ronaldo ar putea da lovitura în prag de retragere: cine îi propune un contract de peste 1 miliard de euro

Cristiano Ronaldo este o mină de aur atât pe teren, cât și în afara lui. E motivul pentru care l-ar dori atât echipele mari de fotbal, care caută să facă performanță, cât și giganții din industria echipamentelor sportive care ar vrea să-și asocieze imaginea cu marele jucător.

Cristiano Ronaldo este starul celor de la Juventus, de pe urma căruia italienii urmăresc rezultate remarcabile în cupele europene. Ronaldo a fost adus de la Real Madrid pe o sumă uriașă și încasează de la Juventus un salariu record de 30 de milioane de euro pe sezon.

Dar CR7 nu face bani doar pe teren, ci și în afara lui. Nike a reușit să-l convingă să semneze un parteneriat, iar starul lui Juventus a acceptat, după ce a primit de la firma americană 1 miliard de euro.

Este o sumă record, dar există alte companii care ar vrea să dea și mai mult.

Cine îi propune lui Ronaldo un contract de 1 miliard de euro

Cristiano Ronaldo, câștigător al Balonului de Aur de cinci ori în carieră, poate semna un contract uriaș. Cei de la Under Armour ar căuta să-l convingă să semneze cu ei și să renunțe la Nike.

Iar suma oferită este peste ceea ce a scos din buzunar Nike, adică peste 1 miliard de euro. Ronaldo este, încă, un jucător pe val.

Dar contractul cu Juventus îi va expira în 2022 și, potrivit unor surse din presa sportivă, Ronaldo ar părăsi după acea dată fotbalul european în favoarea celui american.

Ar putea juca în SUA, în Major League Soccer – campionatul american de fotbal. Negocierile dintre Under Armour și Ronaldo s-ar putea, însă, să fie dificile din cauza contractul pe care fotbalistul îl are în derulare cu Nike.

Puțin probabil ca acesta să poată fi reziliat peste noapte, fără ca jucătorul să nu piardă bani importanți. Americanii de la Nike nu vor să-i dea așa ușor drumul unei imagini atât de puternice și s-au asigurat de acest lucru atunci când au semnat cu Ronaldo.

În plus, Under Armour nu are forța financiară a gigantului Nike, așa că puțin probabil să aibă de unde scoate peste 1 miliard de euro și să caute și profit din acest contract. Cariera lui Ronldo nu va dura la nesfârșit.

Și atunci se poate dovedi un pariu necâștigător.