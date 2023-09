Cristiano Ronaldo a surprins pe toată lumea. Ce a spus despre rivalitatea istorică cu Lionel Messi

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi sunt la apus de carieră, dar nu există rivalitate mai mare în istoria fotbalului decât cea dintre cele două staruri. Plecat în Arabia Saudită, CRF7 a avut un discurs fără precedent despre marele său rival. Ce a putut să spună despre campionul mondial.

Leo Messi și Cristiano Ronaldo au dominat fotbalul timp de 15 ani, atât pe teren, cât și în afara lui. Au luptat pentru titluri și premii, iar rivalitatea dintre ei este de notorietate. Împreună au câștigat 12 Baloane de Aur, șapte fiind în palmaresul argentinianului și cinci pentru portughez.

În 2023, cei doi au părăsit Europa pentru destinații mai exotice. Ronaldo (38 ani) joacă în Arabia Saudită, la Al-Nassr, în timp ce Messi (35 ani) a ajuns în MLS, la Inter Miami. Dar rămâne marea întrebare referitoare la cei doi: cine este cel mai mare din toate timpurile.

Diferența ar putea fi făcută de un singur trofeu. Datorită câștigării Cupei Mondiale din Qatar, din 2022, cu Argentina, și a Cupei Ligilor, cu Inter Miami, Lionel Messi a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie, cu 44 de trofee, depășindu-l pe legendarul Dani Alves.

Cristiano Ronaldo a fost selecționat la echipa națională a Portugaliei pentru duelurile cu Slovacia și Luxemburg, din preliminariile pentru Euro 2024. Prezent la conferința de presă, jurnaliștii nu au ratat ocazia să-l întrebe despre marea sa rivalitate cu Messi. CR7 a surprins pe toată lumea când a spus că ambii au schimbat istoria fotbalului.

Rivalitatea dintre noi s-a terminat. În acest moment, amândoi facem lucruri bune. Am fost 15 ani rivali pe aceeași scenă și am fost nu neapărat prieteni, dar colegi de profesie. Ne respectăm reciproc foarte mult” a spus Cristiano Ronaldo.

Cele două staruri ale fotbalului, Leo Messi și Cristiano Ronaldo, s-au duelat în 37 de meciuri. 18 în campionatul Spaniei, unde ”Puricele” a jucat pentru Barcelona și CR7 pentru Real Madrid, cinci în Cupa Spaniei, cinci în Supercupă, șase în Liga Campionilor și trei amicale internaționale.

Leo Messi l-a depășit, de curând, pe vechiul său rival în topul fotbaliștilor aflați în activitate cu cele mai multe recorduri în Guinness World Records. El are 41, în timp ce Cristiano Ronaldo a ajuns de 40 de ori în Cartea Recordurilor, inclusiv pentru sportivul cu cele mai mari venituri de pe planetă.

Seria de recorduri ale lui Messi include cele mai multe premii de ”Jucător al meciului la Cupa Mondială” (11), după ce a obținut cinci numai la turneul final din Qatar. De asemenea, starul lui Inter Miami este cel mai tânăr jucător care a marcat 50 de goluri în Liga Campionilor, ajungând la acest număr la doar 24 de ani. Messi deține și recordul de apariții pe coperțile jocurilor video, de zece ori.

