Cristiano Ronaldo a marcat peste 500 de goluri, în cele 5 campionate în care a jucat. Ce notă a primit după ce a încris 4 goluri pentru Al-Nassr – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo s-a dezlănțuit și a marcat de patru ori în duelul pe care Al-Nassr l-a câștigat pe terenul lui Al-Wehda, în etapa a 16-a din prima ligă din Arabia Saudită. Starul portughez a primit nota 9,7 din partea jurnaliștilor de la Sofascore și a depășit borna de 500 de goluri în toate cele cinci campionate în care a jucat.

Cristiano Ronaldo le-a dat peste nas celor care i-au transmis că este prea bătrân să mai ajute pe Al-Nassr, formație care îi asigură un venit anual de 200 de milioane de euro. Starul portughez a jucat senzațional și a marcat de patru ori pe terenul lui Al-Wehda, unul din penalty, într-un meci pe care echipa antrenată de Rudi Garcia l-a câștigat cu 4-0. A ajuns astfel la cinci goluri în campionatul din Arabia Saudită.

După reușitele spectaculoase din meciul cu Al-Wehda, Cristiano Ronaldo a ajuns pe locul 13 în clasamentul marcatorilor din Arabia Saudită. Pe primul loc în acest top se află colegul lui, brazilianul Talisca, cu 13 goluri.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023