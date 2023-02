Un gest de milioane. Cristiano Ronaldo și-a schimbat cercelul, în formă de cruce, ca să nu-i supere pe arabii care îl tratează ca pe un șeic

Cristiano Ronaldo face mari eforturi ca să adapteze în Arabia Saudită și își dorește foarte tare să le facă pe plac celor care i-au oferit un contract de 500 de milioane de dolari pentru doi ani și jumătate. Starul portughez și-a schimbat cercelul, ca nu-i lezeze pe arabi, iar acum în loc de o cruce are un palmier.

Cristiano Ronaldo a semnat la începutul anului un contract fabulos cu Al Nassr. Dincolo de salariul de 100 de milioane de dolari pe an, starul portughez va primi o sumă similară pentru fel de fel de contracte de imagine și acțiuni publicitare. Starul portughez și iubita lui Georgina Rodriguez au fost de acord să facă un efort și să nu-i supere pe cei din Arabia Saudită.

Frumoasa brunetă respectă codul vestimentar și a renunțat la ținutele care nu-i acoperă picioarele, umerii și pieptul și este deja un model pentru tinerele din această țară. Asta deși jurnaliștii din Spania susțin că autoritățile au decis să închidă ochii, doar în cazul lor, în momentul în care o să apară o eroare. Au făcut deja o concensie când i-au lăsat să locuiască împreună, deși nu sunt căsătoriți.

Și Cristiano Ronaldo a renunțat la una dintre bijuteriile lui favorite, ca să le arate arabilor cât de mult îi respectă. Atacantul care a împlinit 38 de ani pe cinci februarie a renunțat la cercelul în formă de cruce și acum poartă un palmier, care simbolizează Arabia Saudită. Sigur că gestul său a fost foarte bine primit în media arabă, dar și printre cei care conduc această țară.

Parabéns @cristiano! 🤩

Happy Birthday to The Best Ever 🥳🎂 pic.twitter.com/hZm1UHHN5Q

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 5, 2023