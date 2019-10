Cristian Tudor Popescu, primele explicații, după ce a înjurat în direct: „A fost moral și etic”

Cristian Tudor Popescu a oferit prima reacție, după ce a izbucnit în studioul de la Digi24. Gazetarul nu a mai putut să se stăpânească la vederea imaginilor secrete din cazul Colectiv, așa că a folosit întocmai cuvintele spuse de unul dintre șefii ISU de la fața locului. Cum și-a explicat reacția acesta?

Imaginile secrete din cazul Colectiv, dezvăluite la o săptămână de la comemorarea a 4 ani de la tragedia cumplită, au cupris o țară întreabă. Cristian Tudor Popescu a intrat în direct în studioul Digi24 pentru a vorbi despre discrepanța dintre afirmațiile lui Raed Arafat din 2015 și dintre ceea ce a fost, de fapt, la fața locului incidentului. Unul dintre detaliile care au fost văzute de întreaga populație a fost limbajul agresiv, necontrolat și inadecvat al unuia dintre șefii ISU de atunci. Acesta a înjurat trupurile neînsuflețite care zăceau la intrarea în clubul Colectiv. Mai apoi, explicația limbajului a fost faptul că mai multe persoane se aflau în dialog, iar din cauza haosului prezent…nu s-a înțeles cine discuta cu cine și către cine era în realitate replica.

„Am știut foarte exact ce fac și nu am absolut nimic de corectat la ceea ce am făcut. Am făcut un lucru cât se poate de moral și chiar etic, pentru că ignominia acestui ofițer a fost publică. Bipul devine obscen în momentul în care este vorba de niște morți. Omul acela a înjurat niște morți, nu poți să pui „bip” la așa ceva. Eu nu am înjurat, Eu am fost o mașină de reproducere sonoră, nimic altceva. Dacă postul Digi24 va fi sancționat financiar, voi achita eu amenda”

Cristian Tudor Popescu