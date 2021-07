Cristi Chivu, lecție de modestie de pe banca lui Inter U19: „Nu am fost un fenomen”

Cristi Chivu a devenit, de curând, tehnicianul lui Inter U19. Fostul căpitan al naționalei a străbătut, treaptă cu treaptă, etapele antrenoratului, ajungând acum la cârma formației Primavera a noii campioane a Italiei. Chivu este, el însuși, o legendă a clubului din Peninsulă unde a jucat vreme de șapte sezoane și a câștigat inclusiv Champions League, în 2010.

Cristi Chivu, lecție de modestie de pe banca lui Inter U19. Fostul căpitan al naționalei României a jucat pentru gruparea nerrazzurra timp de șapte sezoane, cucerind inclusiv Champions League, în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho. După ce a renunțat la cariera de jucător, Chivu a început-o pe cea de antrenor. Tot în cadrul clubului din Milano. A preluat, mai întâi, formația U14, apoi pe cea U17. În septembrie 2020 a obținut licența UEFA PRO, care-i permite să antreneze orice echipă din lume, la orice nivel, la faimoasa școală de la Coverciano. I-a avut colegi de generație, printre alții, pe Andrea Pirlo – care, imediat, a preluat-o pe Juventus – Thiago Motta, Morgan De Sanctis sau Luca Toni.

Deși se putea „arunca” spre postura de „principal” la multe formații, inclusiv din Liga 1, Cristi Chivu a preferat să-și continue munca la echipele de juniori de la Inter. A preluat formația U18 cu care, în acest sezon, a ajuns până în semifinalele campionatului. Rezultatele sale au fost apreciate, așa că, acum, șefii Interului au decis să-l promoveze la Inter Primavera, echipa U19. Cristi Chivu l-a înlocuit pe Armando Madonna pe banca „tineretului” interist

Cristi Chivu a acordat din noua postură un interviu pentru canalul TV al clubului din Milano. El a vorbit despre traseul său ca antrenor și a mulțumit tuturor celor de la care a avut de învățat cîte ceva.

Am început de jos, de la U14. Apoi, am avut norocul să lucrez cu U17 și U18, iar acum continui călătoria la Primavera. Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Am fost suficient de norocos încât să am colegi care m-au ajutat și mi-au transmis lucruri. Bonacina, Annoni și Zanchetta, de exemplu. Dar fără doar și poate și lui Madonna, care a făcut o muncă excelentă în ultimii ani și căruia vrem să-i mulțumim”, a declarat Cristi Chivu la Inter TV .

Chivu a recunoscut, cu modestie, că nu a fost un fenomen, dar și-a construit cariera „cu cap”. El nu l-a uitat nici pe tatăl său, decedat când fostul mare internațional era doar un adolescent.

Întotdeauna am încercat să învăț câte ceva de la fiecare. Nu am fost un fenomen. Am avut probleme oriunde am jucat. Mi-am construit cariera cu cap, adaptându-mi jocul după ceea ce am fost capabil să fac. De la fiecare antrenor am învățat câte ceva. De la tatăl meu am văzut pasiunea pentru fotbal, cea care m-a diferențiat și pe mine”, a mai adăugat Chivu, conform aceleiași surse.