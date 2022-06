Cristi Chivu, la primul mare succes ca antrenor: „Sunt cu adevărat fericit” FOTO

Cristi Chivu, la primul mare succes ca antrenor. Fostul căpitan al echipei naționale „culege” primele roade din cariera de tehnician. Aud pe banca tehnică a echipei U19 a Interului, românul a convins încă de la primul sezon. După un duel pasionant de-a lungul competiției, Cristi Chivu și elevii săi au reușit să cucerească titlul în Primavera, cel de-al 10-lea din istoria formației de tineret a fostei campioane a Italiei.

Cristi Chivu, la primul mare succes ca antrenor. Fostul căpitan al naționalei începe să scrie istorie la Inter Milano și de pe banca tehnică. Chivu a cucerit 3 titluri, ca jucător, cu gruparea milaneză, inclusiv Champions League, în 2010.

Chivu a fost numit antrenor al echipei U19 a clubului, vara trecută, după ce pregătise la grupele de vârstă inferioare.

„Am început de jos, de la U14. Apoi, am avut norocul să lucrez cu U17 și U18, iar acum continui călătoria la Primavera. Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Am fost suficient de norocos încât să am colegi care m-au ajutat și mi-au transmis lucruri. Bonacina, Annoni și Zanchetta, de exemplu. Dar fără doar și poate și lui Madonna, care a făcut o muncă excelentă în ultimii ani și căruia vrem să-i mulțumim”, a declarat Cristi Chivu la Inter TV, după ce a fost numit antrenorul Inter Primavera.

Cristi Chivu și Inter U19 au câștigat campionatul Primavera, după ce au învins în finală AS Roma, scor 2-1, după prelungiri. Finala s-a disputat la Reggio Emilia, pe stadionul lui Sassuolo, iar AS Roma, câștigătoarea sezonului regulat, a deschis scorul în minutul 70, prin fundașul spaniol Javier Vicario. Inter a trimis meciul în prelungiri grație reușitei mijlocașului Cesare Casadei, din minutul 81. Golul victoriei a fost înscris de mijlocașul bulgar Nikola Iliev, în minutul 97.

„E o satisfacţie uriaşă, mă bucur pentru băieți. Cu grupa 2003 am început împreună o călătorie în urmă cu doi ani, care a fost apoi întreruptă de pandemie. Anul trecut ne-am oprit în semifinale cu Under 18. Dar mereu am muncit din greu. Astăzi, acești băieți au vrut să-şi îndeplinească visul şi să scrie istorie. Sunt cu adevărat fericit.

Am avut caracter, în momentele dificile am scos mereu ceva în plus. Astăzi nu a fost ușor să răsturnăm jocul, ne-am păstrat calmul. Am terminat jocul cu fotbalişti 2005 pe teren. Asta ne oferă multă speranţă pentru viitor. Felicit staff-ul şi toți oamenii care ne-au fost aproape zi de zi în acești doi ani atât de complicati. Clubul și tot sectorul de tineret lucrează cel mai bine. Băieții de aici devin din ce în ce mai buni!”, a transmis Cristi Chivu, citat de inter.it.