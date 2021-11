Cristi Chivu face senzație în Europa. Ce a reușit echipa pe care o antrenează

Cristi Chivu face senzație în Europa. Fostul căpitan al naționalei își continuă seria rezultatelor bune. Chivu a preluat, în vară, echipa de tineret a Interului și arată că încrederea ce i-a fost acordată e pe deplin meritată. Cel puțin în Youth League, echivalentul Champions League pentru formațiile de tineret ale cluburilor, parcursul îi dă speranțe la un rezultat mare.

Cristi Chivu face senzație în Europa. Fostul căpitan al naționalei a făcut, în vară, un pas important în cariera sa de antrenor. Tehnicianul de 41 de ani a preluat Inter U19, echipa de tineret a campioanei Italiei. În septembrie 2020, Cristi Chivu a obținut licența UEFA PRO, care-i permite să antreneze orice echipă din lume, la orice nivel, la faimoasa școală de la Coverciano. I-a avut colegi de generație, printre alții, pe Andrea Pirlo, Thiago Motta, Morgan De Sanctis sau Luca Toni.

Am început de jos, de la U14. Apoi, am avut norocul să lucrez cu U17 și U18, iar acum continui călătoria la Primavera. Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Am fost suficient de norocos încât să am colegi care m-au ajutat și mi-au transmis lucruri. Bonacina, Annoni și Zanchetta, de exemplu. Dar fără doar și poate și lui Madonna, care a făcut o muncă excelentă în ultimii ani și căruia vrem să-i mulțumim”, a declarat Cristi Chivu la Inter TV , după ce a fost numit antrenorul Inter Primavera.

Cristi Chivu și-a păstrat modestia care l-a caracterizat și în cariera de jucător.

Întotdeauna am încercat să învăț câte ceva de la fiecare. Nu am fost un fenomen. Am avut probleme oriunde am jucat. Mi-am construit cariera cu cap, adaptându-mi jocul după ceea ce am fost capabil să fac. De la fiecare antrenor am învățat câte ceva. De la tatăl meu am văzut pasiunea pentru fotbal, cea care m-a diferențiat și pe mine”, a mai adăugat Chivu, conform aceleiași surse.