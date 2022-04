Cristi Borcea nu se lasă! Valentina Pelinel l-a dat de gol, ce dorință mai are

Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează un cuplu solid și unit în showbizul românesc, iar tabloul familiei lor este completat de cei 3 copii ai lor, Milan și gemenele Indira și Rania. Deși controversatul afacerist mai are încă 6 copii din relații anterioare, fostul topmodel a dezvăluit care este cea mai mare dorință a soțului ei.

Cristi Borcea este unul dintre cei mai cunoscuți și controversați afaceriști din România. Deși a avut parte de o viață destul de tumultoasă, acum opt ani de zile, fostul acționar de la Dinamo și-a găsit fericirea în brațele Valentinei Pelinel.

Fostul topmodel i-a dăruit trei copii minunați, un băiețel pe nume Milan și două fetițe gemene, Rania și Indira și, deși au o familie perfectă, Valentina Pelinel a mărturisit că soțul ei și-ar mai dori încă un copil.

Cu toate astea, Valentina Pelinel este de părere că responsabilitatea de a avea grijă de 9 copii este, deja, una destul de mare. Reamintim că afaceristul mai are alți 6 copii din relații anteriore.

Fostul topmodel a mărturisit că și-a dorit copii abia după ce s-a îndrăgostit de Cristi Borcea, iar cei doi au acum o familie împlinită. După nașterea lui Milan, Valentina Pelinel și-a dorit să mai aducă pe lume încă doi copii, ceea ce s-a și adeverit.

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de…și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete.

Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc.

Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a completat partenera de viață a lui Cristi Borcea.