Cristi Borcea, eliberat condiționat. Când va ieși din închisoare fostul șef de la Dinamo

Judecătoria Sectorului 4 a admis, miercuri, cererea de liberare condiționată formulată de fostul șef de la Dinamo, Cristi Borcea. Acesta nu va fi pus în libertate până când se va judeca și o eventuală contestație.

Cristi Borcea, eliberat condiționat

„În temeiul art. 587 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 59-60 C. pen.1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen., admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea condiţionată a petentului condamnat de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I Penal, în baza

sentinţei penale nr. 48/2019.

Pune în vedere petentului dispoziţiile art. 61 din Codul penal din 1969 privind revocarea liberării condiţionate. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.09.2019”, este decizia instanței.

Borcea a executat 2.400 de zile de detenție

Cristi Borcea are o condamnare de 7 ani și 6 luni de închisoare, în urma contopirii pedepselor primite în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri și în dosarul transferurilor din fotbal. Avocata fostului șef de la Dinamo, Alice Drăghici, a declarat că Borcea a executat până acum 2.400 de zile de detenție, depășind, astfel, fracția prevăzută de lege pentru a beneficia de eliberare condiționată.

De asemenea, apărătorul lui Cristi Borcea a confirmat și că are adunate 414 zile câștigate prin muncă, de bun augur și ele. Înainte de hotărârea de miercuri, procurorul de ședință a afirmat că inculpatul nu îndeplinește condițiile pentru a fi eliberat mai devreme din penitenciar.