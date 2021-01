Cristi Borcea, adevărul despre intervențiile estetice. Ce și-a putut face, de fapt, la chip

Cristi Borcea a spus adevărul despre intervențiile estetice. Ce și-a putut face, de fapt, la chip, citiți în articolul de mai jos.

Cristi Borcea, dezvăluiri incredibile despre operațiile estetice. De la ce vârstă a început să practice intervenții de înfrumusețare

Cristi Borcea a spus tot adevărul despre intervențiile estetice. Cristi Borcea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din țara noastră. Acesta făcut mărturisiri uimitoare despre viața personală. Fost finanțator la Dinamo, Cristi Borcea a dezvăluit la câte operații estetice a apelat până acum.

Cristi Borcea este recunoscut pentru discreția de care dă dovadă când vine vorba despre viața personală, însă de data asta a surprins cu câteva dezvăluiri incredibile. A spus prin câte schimbări incredibile a trecut prin în ultimii ani.

Cristi Borcea vrea să fie frumos tot timpul

Astfel, fostul șef al Dinamo nu a vrut să lase ca trecerea timpului să își pună amprenta peste el, ajungând astfel, din când în când, la bisturiul medicilor esteticieni.

Astfel, Cristi Borcea a mărturisit în timpul unui interviu că a apelat la operații estetice încă de pe când avea 30 de ani, folosind aparatură specială pentru tratamente pentru față.

La 35 de ani a început intervențiile cu botox

La 35 de ani afaceristul și-a făcut primele injecții cu botox, pentru a părea mult mai tânăr, însă în același timp natural. Cristi Borcea este pentru intervențiile estetice, însă acestea să fie făcute cu bun simț, fără a se vedea diferențe mari.

”Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

Cristi Borcea nu sare calul în ceea ce privește intervențiile de înfrumusețare

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a povestit Cristi Borcea.

Din nefericire, Cristi Borcea a pătimit multe în viața sa. În anul 2014, în luna martie, afaceristul a primit o condamnare de 6 ani de ânchisoare pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune.

Cristi Borcea, condamnat a doua oară la închisoare

După 4 ani de de la ispășirea pedepsei, Cristi Borcea a fost eliberat condiționat în iulie 2018. Cu toate acestea, în anul 2019 a primit o nouă condamnare cu executarea pedepsei și a mai stat la pușcărie încă 9 luni.