Crina Abrudan arată demențial la Splash! Vedete la apă. Care e secretul ei, la cei 43 de ani ai săi

La 43 de ani, Crina Abrudan pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Are un trup de invidiat și o siluetă de adolescentă, cu forme apetisante care pun pe jar toți reprezentanții sexului puternic. Blondina este una dintre concurentele care participă la emisiunea Splash!Vedete la Apă de la Antena 1, acolo unde și-a etalat corpul parcă sculptat la sală.

Deși a declarat în numeroase rânduri că nu este adepta dietelor și nici nu face prea mult sport, fanii au fost curioși să afle care este secretul siluetei sale de clepsidră a Crinei Abrudan.

Ei bine, se pare că faimoasa vedetă apelează cu încredere la diferite masaje corporale și tratamente care-i permit păstrarea elasticității și tonifierea pielii.

„Eu nu sunt adepta dietelor stricte şi nici nu merg foarte des la sală. Chiar îmi plac şi cartofii prăjiţi şi tot felul de preparate de tip fast food. Pot spune că sunt o norocoasă pentru că, până la această vârstă, nu am avut probleme de greutate. Am o moştenire genetică bună, însă, şi aşa, am nevoie să întreţin pielea şi silueta.

Pentru corp merg frecvent la clinica Noblezza din Bucureşti pentru a urma şediţe de Velashape III. Este tratamentul care preîntâpină şi tratează celulita şi remodelează instant corpul, acolo unde ai nevoie. Dacă sunt probleme la coapse, lucrăm acolo şi gata!

Dacă vrem talie mai subţire, lucrăm acolo. Velashape e cel mai eficient de pe piaţă. Apoi, eu stau foarte mult la soare şi, normal, tenul are nevoie de şi mai multă îngrijire. Cremele nu sunt de ajuns, aşa că e nevoie să urmăm ceva profesional.

Tot aşa, merg la Noblezza unde îmi curăţ profund pielea şi o hidratez maxim cu Hydrafacial, după care fac Intraceuticals, infuzie de acid hialuronic şi alte substanţe benefice, fără injecţii. Este ceea ce mă ajută să reechilibrez starea de sănătate a tenului‟, a declarat Crina Abrudan.