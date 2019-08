Creștere de prețuri de peste 20%. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult în primele șapte luni ale anului 2019

Prețurile de consum în luna iulie 2019 au explodat, comparativ cu luna iulie 2018. În primele șapte luni ale anului curent, creșterile de prețuri pentru două alimente consumate des de români au fost de peste 20%.

Creștere de prețuri de peste 20%

Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), rata de inflație a urcat la 4,1%, în iulie 2019, de la 3,84%, înregistrat în iunie, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare, cu 5,51%, a serviciilor cu 4,11% și a mărfurilor nealimentare cu un procent de 2,44%.

”Preţurile de consum în luna iulie 2019 comparativ cu luna iulie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2018 – iulie 2019) faţă de precedentele 12 luni (august 2017 – iulie 2018), calculată pe baza IPC, este 4,0%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 4,0%”, notează INS.

Cartofii și citricele – alimente care s-au scumpit cel mai mult în primele șapte luni ale anului

Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în primele șapte luni ale acestui an sunt cartofii și citricele, majorarea prețurilor fiind de peste 20%. Cât despre mărfurile nealimentare, și acestea au luat un avans major. Printre ele se numără tutunul și combustibilul. În rândul mărfurilor alimentare, comparativ cu finalul anului, luna decembrie a anului 2018, scumpirile însemnate s-au raportat la cartofi, al căror preț a urcat rapid cu 21,71% și la citrice, 20,01%.

În schimb, prețuri mai mici, simțite nu de foarte mulți, au fost la ouă, minus 7,71%, și fasole boabe, minus 2,18%. Însă, în iulie 2019, față de iunie 2019, ouăle, telemeaua de vacă și carnea de porc e clar că s-au scumpit cel mai mult, în vreme ce cartofii și fructele au fost găsite la un preț mai mic. În iunie 2019, prețurile la ouă s-au majorat cu 0,64% în iulie, pentru carnea de porc oamenii au fost nevoiți să scoată mai mult din buzunare, fiind mai sumpă cu 0,58%, iar telemeaua de vacă s-a găsit în piețe la un preț mai mare cu 0,55%.

Revenind la mărfurile nealimentare, comparativ cu luna decembrie a anului precedent, s-au consemnat scumpiri importante la tutun, un plus de 6,18%, combustibili, plus 4,79%, și energie termică, plus 4,79%. Prețuri în scădere au fost înregistrate la gazele naturale, un minus de 4,93% și la energia electrică, minus 0,61%.