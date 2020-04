În aceste momente, la Ministerul Muncii e scandal din cauza revocării șefului Casei de Pensii, Tenț, pe care, de altfel, ministrul competent Violenta Alexandru l-a numit. Cu mai multe informații, dar mai ales cu răspunsul la întrebarea ”cresc pensiile?”, a venit chiar aceasta, la Adevărul Live.

Cresc pensiile? Răspunsul ministrului Muncii pentru toți pensionarii din România

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, declara în februarie 2020 că majorarea cu 40% a pensiilor va fi făcută de la 1 septembrie, banii fiind prevăzuți în buget, acuzând, din nou, PSD că întreține o frică la nivel public legată de acest subiect. Pe de altă parte, la mijlocul lunii ianuarie, premierul Ludovic Orban susținea că „nu e 100% sigur” că pensiile vor fi mărite cu 40% de la 1 septembrie 2020. „Totul depinde de cum evoluează economia, de încasările bugetare”, spunea Orban. Dată fiind situația, acum ce se mai întâmplă? Mai poate suporta Guvernul Orban majorarea pensiilor și a alocațiilor pentru copii?

„Vă rog să nu vă îndoiți”

„Nu eu am informaţiile despre modul cum arată acum bugetul pentru toate capitolele importante. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru că legea e clară, nu am toate informaţiile referitoare la încasările la buget. Ministerul Finanţelor are temeiul să propună un lucru sau altul. decizia la ultimele întâlniri a fost de a păstra în structura bugetului sumele aferente pentru plata pensiilor. Am urmărit şi declaraţiile premierului privind prudenţa.

Diferenţa pe care urmează să o simtă fiecare e că noi, PNL, nu păcălim. Când avem poza clară a situaţiei bugetare, vom comunica clar. Cu siguranţă va fi o creştere a pensiilor. Vă rog să nu vă îndoiţi. Eu îmi doresc să crească. Nu o spun dintr-un motiv populist. Comunicarea o vom face după ce avem tabloul încasărilor la buget”, a spus ministrul.

„Cu siguranţă vor creşte. Nu vreau să speculez referitor la procent şi moment. Informaţiile acestea vor fi comunicate asumat. Nu am alt element să spun că va fi jumătate, va fi un sfert. Nu vreau să propag o stare de tensiune. Decizia noastră e să crească pensiile. Eu pledez pentru creşterea lor”, a completat oficialul.