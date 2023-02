Cream revine la TV! Ce emisiune va prezenta vedeta de duminică EXCLUSIV

Cream revine la TV! Solista Claudia Pavel sau Cream, după numele de scenă, a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a vorbit despre noua ei emisiune TV, care va debuta duminică, precum și despre fostele colege din trupa Candy. Ne-a povestit și tatăl fiului său, cu care se va reîntâlni, în curând, în America.

Claudia Pavel revine în forță, pe micul ecran, după aventurile de neuitat trăite la Exatlon și la Ferma Vedetelor, cu un proiect inedit. Este vorba despre emisiunea Coffee&Cream, care va debuta duminică, 19 februarie, de la ora 20.00, la Canal 33, și în care va avea invitați de top, din toate domeniile de activitate.

Este proiectul meu în întregime, de la concept până la invitați. Am putere de decizie exclusiv pe tot ceea ce fac. Sunt tare fericită și recunoscătoare pentru echipa aceasta grozavă de la Canal 33. Este un loc de muncă minunat. Ideea e că o să ies cu invitații la o cafea, îi iau de acasă cu mașina și îi duc la cafea. Discutăm despre orice, nu avem nicio restricție”, ne-a povestit solista, cu entuziasm, despre revenirea ei în televiziune.

Întrebată de reporterii Playtech Știri dacă își dorește o reunire a trupei Candy, din care a făcut parte, alături de Selena și de Giulia, sau dacă le va avea invitate în emisiunea ei, de la Canal 33, Cream ne-a declarat:

„Ca să le aduc pe toate în emisiune este un pic mai complicat, căci Selena locuiește la Londra. Dar poate o voi vizita eu la Londra. Pot filma în orice colț al lumii, pentru că și călătoresc foarte mult. Nu este exclusă o reunire, este deschisă invitația, desigur.

Eram foarte mici, pe atunci, când cântam împreună, aveam doar 15 ani, eu am stat doar un an în trupă. Prin 2014 m-am întâlnit cu Giulia, căci cam de atunci a început nostalgia vechilor trupe dance de succes, dar ea era însărcinată atunci și n-am mai reluat discuția. Dar, desigur, ar fi frumos să revenim cu Candy, mi-ar plăcea. Dar, eu nu stau, pregătesc și alte surprize muzicale, îmi place să călătoresc, am piese noi”.