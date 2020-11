EXCLUSIV Scandalul dintre Cream și tatăl fiului ei nu se mai termină. Ce spune solista acum, după ce a fost acuzată că și-a răpit propriul copil

A fost mare petrecere în casa solistei Claudia Pavel sau Cream, pe numele de scenă. Artista își crește singură fiul, pe Noah (8 ani), rodul iubirii ei cu americanul Jeremy Lewis, fost jucător de baschet. Jeremy şi Claudia au fost logodiţi, în perioada 2011-2013, și au locuit în casa „socrilor” ei din Las Vegas, într-un lux orbitor. Părinţii lui Jeremy, Harold şi Tina Lewis, deţin un lanţ de 20 de restaurante. Claudia și Jeremy au pus punct relației din cauza diferențelor culturale. A urmat un război prin tribunale, pentru custodia fiului, bunicii din partea tatălui acuzând-o chiar de răpirea copilului, după ce vedeta l-a adus în România. Senzuala cântăreață a povestit, în exclusivitate, într-un interviu pentru impact.ro, despre superbul ei fiu, despre fostul iubit american, despre muzică, dar și despre colegele ei din trupa ”Candy”.

Suntem încă în pandemie, eu cred că m-am descurcat foarte bine, dată fiind situația în care se află întrega noastră industrie. Astă-vară am făcut împreună cu Ministerul Culturii un proiect extraordinar, am zis să mă pun în folosul societății. Am încercat să-i fac fericiți pe copii, unii sunt în depresie că nu au mai fost la școală, am făcut niște ateliere de muzică, percuție și improvizație actorie în port la Mangalia, pe yacht, cu ajutorul Primăriei Mangalia. Au fost vreo 200 de copii, am respectat normele de distanțare sociala. În ultima vreme am stat în studio, am făcut piesa asta super tare cu Costi, Anda Adam , Anna Lesko , Minordora și Emy Alupei. Au început să apară și concertele on line. De curând, am cântat și am prezentat la Festivalul Național Brâncovenesc, un festival on line.