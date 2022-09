CRBL, mesaj pentru Oase la 3 ani după ce s-au certat. Ce a spus fostul câștigător Asia Express EXCLUSIV VIDEO

CRBL și Oase se știu din 2004, au lucrat împreună în multe proiecte, iar anul 2020 s-a dovedit a fi fatidic pentru prietenia lor, care s-a rupt la doar 2 luni după ce au câștigat Asia Express. Stabiliseră să se “vândă” în continuare la pachet la emisiuni, însă CRBL s-a simțit trădat de amicul său Oase care a încălcat înțelegerea. Revenit în țară după o perioadă în care a locuit cu familia în Spania, CRBL a acordat un interviu exclusiv pentru Impact.ro în care ne-a povestit despre întoarcerea acasă, mariajul de 14 ani cu Elena, noutățile muzicale pe care le pregătește dar și relația cu Oase.

CRBL, mesaj special pentru Oase: au trecut trei ani de la scandal

Bine ați revenit în țară. Cine a fost cu ideea de a vă întoarce acasă?

Elena: Echipa.

CRBL: Și Alesia a contribuit la treaba asta. A fost o decizie totală, clară, simplă, ușoară. Când am zis: gata! Gata! Dar am zis “gata” fiecare din punctul lui de vedere. Și a coincis cu momentul și am zis: let’s go! (Să mergem).

Din punctul tău de vedere de ce a fost gata? Ce îți lipsea în Spania?

Îmi lipsea publicul, îmi lipsea scena, îmi lipsea muzica. Bine, pandemia în primul rând ne-a pus la punct. Aici e publicul meu, eu sunt român, eu pentru români am cântat toată viața. În Spania am românii mei acolo, dar eu acasă știu să fac ce știu.

Din ce câștigai bani în Spania?

Niciodată nu am stat să câștig bani doar din muzică. Eu sunt posesor de cerebel sută la sută și întotdeauna mi-au plăcut provocările. Nu pot să vă spun punctual din ce făceam bani, pentru că aș fi nevoit să vă cer comision, dar am așteptat să ajung de unde am plecat.

M-am strecurat prin tot felul de domenii de la vlog chain până la partea imobiliară, partea artistică la fel, m-am descurcat și nu stau locului nici acum. Nu am să fac în România doar muzică.

Detalii din mariajul său

În cei 14 ani de când sunteți căsătoriți, care a fost cel mai delicat moment din relația voastră și cine a fost cel mai înțelept și a reușit să redreseze relația?

CRBL: Un moment nu avem, avem mai multe momente și în funcție de subiect chiar ne completăm reciproc. Când mă duc eu pe câmpii și o iau razna, am un echilibru de bază și viceversa.

Elena: Pentru că suntem oameni.

CRBL: Greșim și ne ia gura pe dinainte câteodată, dar ne echilibrăm atât de bine. E cel mai bun prieten al meu Elena, lăsând la o parte soția, amanta mea, avem mai multe profile, dar e cel mai bun prieten al meu și atunci prietenii asta înseamnă: să ne spunem adevărul și să suportăm criticile.

Ți-a luat mult timp până să reușești să suporți criticile, adică adevărul să nu te doară, să nu te enerveze?

Sunt o fire destul de colerică și greu accept din partea altora, dar din partea Elenei nu mai am cortină, nu mai am perdea, nu am ce să mai ascund, mă cunoaște sută la sută. Mai am porniri, îți dai seama că mai am pornirile mele din care ce știi tu, ce-mi zici tu, mă duc, fumez o țigară, mă întorc și zic că ai avut dreptate.

,,Nu știu dacă este vorba despre iertat…”

Elena, ce ți-a fost cel mai greu să îi ierți?

Nu știu dacă este vorba despre iertat. Toată lumea zice care este secretul, că sunteți de nu știu câți ani împreună. Comunicarea cred că asta este baza și să găsești o balanță, să cedezi ba unul, ba altul. Cred că este cel mai important.

V-ați mutat în casa voastră sau stați cu chirie?

CRBL: Nu putem să intrăm în piața asta imobiliară și să sărim cu ochii să cumpărăm, pentru că nu e bine ce se întâmplă. Atunci am rămas la același plan, să stăm în chirie ca să putem înțelege ce se întâmplă și aici. Și cu timpul vom vedea ce facem: cumpărăm, construim, nu știm.

Elena: Am încercat să vedem câteva proprietăți, toate variantele, și am înțeles că piața imobiliară a luat-o razna un pic și atunci am zis că nu este momentul potrivit să faci pasul ăsta acum. Nici să construiești cred că nu este momentul pentru că s-au scumpit toate materialele dublu, triplu. Și atunci stăm, analizăm.

,,Cu Oase nu am mai vorbit de…”

Ce proiecte ai pentru toamnă?

Muzică, muzică și iar muzică, am terminat piesa, urmează să îi facem clip, o lansăm cât de curând, după care mai urmează vreo 2-3 piese anul acesta. “Cine mă cunoaște” așa se numește piesa, sper să vă placă ce o să auziți, ce o să vedeți. E o altă formă de CRBL, continuând ce am început, pun la punct și turneul de la anul, va fi un turneu pe motociclete în toată țara, foarte tare, dar progresiv, totul încet încet.

Ai reușit să te împaci cu Oase după Asia Expres? Care e relația dintre voi doi?

Cu Oase nu am mai vorbit de atunci și a rămas totul așa cum a rămas atunci. Nu e nimic de 2-3 ani.

De ziua ta, de ziua lui, nu v-ați sunat să vă urați “La mulți ani”?

Nu, eu am înțeles bine mesajul de la el, consider că am făcut un prim pas atunci când a trebuit, timpul trece, o să vedem ce se va mai întâmpla pe parcurs, pentru că nu putem decide noi, e mai Sus.

A fost un mesaj de liniște de atunci, nu a mai fost niciun fel de comunicare sub niciun fel de formă și ăsta este un mesaj.