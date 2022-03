Adevărul despre scandalul dintre Oase și CRBL. Ce a anunțat vedeta Asia Express: ‘S-a făcut de râs’

Adevărul despre scandalul dintre Oase și CRBL, cei care, în urmă cu câțiva ani, au decis să pună capăt prieteniei lor îndelungate. Ruptura dintre ei a avut loc la scurt timp după ce au câștigat finala emisiunii Asia Express, sezonul 2, de la Antena 1. Deși la vremea respectivă motivul rupturii era indicat doar de CRBL, și anume, acela de „tradare”, Oase nu și-a spus versiunea proprie. Recent însă, acesta a venit cu noi mențiuni.

Oase, fostul prieten al lui CRBL, a fost invitat la podcastul produs și găzduit e de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu. Deși nici acum, la trei ani de când prietenia lor s-a rupt el nu a dorit să spună cu subiect și predicat motivul, Oase nu s-a ferit să își exprime dezamăgirea față de concurentul de la Survivor România.

„Pot să spun că este o dezamăgire. Dacă el vrea să ne punem să vorbim, eu sunt pentru. Îmi pare rău că ne-am certat, dar eu am încetat să mai vorbesc cu el, indiferent de ce. Ideea este că da, îi știam familia, copilul. Eu am suferit. La cât de încăpățânat e, eu cred că și-a blocat creierul să nu mă mai vadă vreodată vizual”, a fost răspunsul lui Oase.

Deși pe cei doi i-au legat multe amintiri împreună, culminând cu participarea la Asia Express al cărei premiu, de 30.000 de euro, l-au și câștigat, CRBL l-a acuza pe colegul și prietenul său de „trădare”, urmând ca apoi acest sentiment să îl transpună și într-o piesă. În videoclipul piesei „Cine mi-s”, în care face referire la prietenia cu Oase, artistul dă foc pozelor și a altor lucruri care mărturiseau legătura dintre ei, momentul culminant fiind o piatră funerară pe care stătea scris perioada în care cei doi au fost prieteni.

În replică, Oase spune că și el s-a simțit dezamăgit de reacția lui CRBL, dar că poate dormi cât se poate de liniștit noaptea, conștient de ce anume a făcut sau nu în relația cu concurentul Survivor.

„Eu nu i-am mai răspuns lui în prima fază pentru ce s-a întâmplat. La videoclipul ăla pe care l-a făcut cu diss-ul, eu am fost foarte dezamăgit. Poate chiar l-a durut și așa s-a exprimat el. Băi, dar nu face asta după atâta timp, vino și vorbește cu mine dacă vrei. Eu nu am mai vorbit deloc cu el de atunci. M-a dezamăgit intrarea asta de videoclip.

Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta. Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! (Fii bărbat). Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut” , a transmis Oase la podcast.