CRBL, mesaj emoționant despre prietenia cu Oase. Mai e cale de împăcare?

Au fost cei mai buni prieteni, au câștigat împreună o competiție extrem de dificilă ce le-a adus un premiu important, apoi nu și-au mai vorbit. Acum, CRBL transmite un mesaj emoționant despre prietenia cu Oase. Mai există vreo cale de împăcare între cei doi?

Trădarea doare mereu, în special când vine din partea unei persoane despre care credeai că va face parte mereu din viața ta și alături de care ai trăit experiențe memorabile. A simțit-o pe propria piele CRBL. În 2020, la scurt timp după ce au câștigat competiția „Asia Express” de la Antena 1, CRBL și Oase, bunul său prieten, au rupt orice legătură.

Fostul component al trupei Simplu spunea la acea vreme să s-a simțit trădat de fostul său coleg de echipă, după ce acesta a acceptat o colaborare cu postul TV. Cu timpul, apele s-au calmat, însă rănile nu sunt complet vindecate și nici uitate.

Recent, CRBL a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări” prezentată de Denise Rifai, unde a vorbit despre prietenia cu Oase. Artistul regretă și acum deznodământul, susținând că s-a simțit trădat de omul în care avea încredere.

S-a tot discutat asta pentru că noi am fost acolo și am făcut o imagine bună pentru că eram prieteni de foarte mult timp”, a spus CRBL.

Artistul a transmis și un mesaj emoționant, măturisind că îi este recunoscător lui Oase pentru toate lucrurile pe care le-au făcut împreună.

Am fost trădat în momentul acela, e un subiect mult mai elaborat apropos de motivele pentru care s-a întâmplat această trădare. Eu cumva am înțeles motivele lui”, a mărturisit CRBL, la Kanal D.

Întrebat dacă mai există cale de împăcare, fostul membru al trupei Simplu a explicat că, în acest punct, nu mai este nimic de făcut.

„M-a costat, în primul și în primul rând relația cu el. Ne știam de atâta timp… eu consider că am făcut toți pașii chiar și după, dar Bărbosul le aranjează și nu știi de fapt niciodată dacă ne mai vedem, ne mai salutăm vreodată – e fiecare cu ce a ales în viață.

Eu merg mai departe cu tot ce am de făcut. Nu știu dacă există cantitate sau o valoare. Lipsa lui m-a costat, că l-am pierdut ca prieten. Într-un fel sau altul noi nu am fost în acel concurs doar de dragul televiziunii. Noi am fost prieteni înainte de toate, îmi lipsește și el, îmi lipsește să-l am în jurul meu. Tot fenomenul kendama a pornit cu el și uneori îmi lipsește, dar nu mai pot face nimic”, a mai precizat CRBL.