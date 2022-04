CRBL, despre colegii de la Survivor 2022. Ireal ce a spus despre Cătălin Zmărăndescu și Marian Drăgulescu

CRBL, fostul Faimos de la Survivor România 2022 a venit în platoul emisiunii La Măruță și a vorbit despre ce a însemnat pentru el experiența din Republica Dominicană. CRBL și-a spus punctul de vedere și despre foștii săi coechipieri, dar și despre faptul că a fost nevoit să părăsească competiția în care se vedea în finală.

CRBL a venit în emisiunea La Măruță, marcând prima apariție televizată de la ieșirea din competiția Survivor România 2022. El a spus că nu se aștepta să plece din concurs, însă sănătatea primează.

CRBL a vorbit și despre relația cu foștii săi colegi de echipă, despre conflictul cu Andreea Tonciu, caracterizându-i pe fiecare dintre cei alături de care a evoluat pe traseu în echipa Faimoșilor.

„Eu nu am apucat să văd la TV conflictul cu Andreea Tonciu, eu o să le văd (n.red. filmările) cu alți ochi acum. Eu o știam pe Andreea dinainte, am mai filmat cu ea, aici și-a dat seama că emisiunea nu e de ea, eu empatizam cu ea, îi dădeam sfaturi, am încercat asta, dar la un moment dat a început să intre în conflict cu mine, și am zis, nu cu mine, că eu trebuia să mă cobor la un anumit limbaj și nu voiam. La Emil Rengle nu am fost surprins, pe Cătălin îl știu sportiv, îl știu și pe omul, i-am zis termenul, nu cu mine. Malefic este termenul pentru Zmărăndescu”, a mai declarat CRBL, care a fost rugat să îi caracterizeze pe foștii colegi.