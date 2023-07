CRBL, adevărul brut despre căsnicia sa cu Elena. Anunțul făcut după 15 ani de mariaj: ”Ne batem în argumente”

CRBL a dezvăluit cum stau lucrurile între el și soția sa, Elena. Artistul a vrut să se afle de la el cum stau lucrurile între ei, după 15 ani de mariaj. Vedeta nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume, dezvăluind care este situația la el în casă.

CRBL a vorbit despre căsnicia sa alături de Elena, cea despre care spune că l-a schimbat complet de-a lungul anilor. Au trecut 15 ani de când și-au jurat iubire veșnică și se declară complet fericiți unul alături de celălalt.

Artistul a mărturisit, în cadrul unui podcast, că soția lui este cea care l-a schimbat în bine și l-a ajutat să devină o variantă mai bună. Datorită Elenei a devenit mai echilibrat și a reușit să scape de obiceiurile nepotrivite.

„De la soția mea am învățat foarte multe lucruri, în primul rând am pierdut recalcitrantul CRBL, nu mai sunt recalcitrant. De când a intrat Elena în viața mea am echilibrat foarte multe lucruri. Ea e mai mică decât mine cu 9 ani”, a dezvăluit CRBL.