CRBL a fost șocat de nominalizarea lui Emil Rengle la Survivor 2022. Reacția dură a artistului

Scandal de proporții la Survivor România 2022. Războinicii au câștigat jocul de imunitate din ediția de luni, 14 februarie și au avut parte de un consiliu liniștit. CRBL a răbufnit atunci când Emil Rengle l-a propus spre eliminare. Reacția solistului atunci când dansatorul i-a rostit numele a fost colosală.

Victoria a fost a Războinicilor în ediția de luni, 14 februarie, de la Survivor România 2022. Cei din echipa albastră au avut parte de o revenire spectaculoasă, atunci când Faimoșii crdeau că au jocul asigurat și conduceau cu scorul de 6 la 2.

Soarta jocului s-a decis la ștafetă, acolo unde Alex Delea și Ștefania Ștefan de la Războinici i-au învins pe Faimoșii Elena Chiriac și Marian Drăgulescu. Totemul de imunitate „s-a întos acasă, unde îi e locul!”, a subliniat Alex Delea.

Faimoșii au participat la un joc de imunitate personală, în urma căruia victorioșii purtători de colan au fost Emil Rengle și Laura Giurcanu.

Cei doi i-au votat pe Otilia Bilionera și CRBL spre eliminare, în timp ce ceilalți colegi l-au votat, în majoritate, pe Radu Itu, din cauza problemelor sale de sănătate care-l împiedică să mai intre pe traseu.

Nominalizări surpriză la Survivor 2022. CRBL a fost indignat de propunerea lui Emil Rengle, lansând ironii fine la adresa dansatorului. Fostul câștigător de la Românii au Talent l-a „apostrofat” pe artist, numindu-l egoist și reproșându-i faptul că nu a adus multe puncte pentru echipă în ultima perioadă.

„La joc suntem toți egali. Am rămas surprins să aflu un vot și la votul colectiv. Referitor la ce a zis Emil, nu sunt de acord cu nimic. A zis ca sunt egoist, că lucrurile nu ne aparțin. Sunt cel mai pasionat de aici de forma de supraviețuire.

Tatăl meu m-a învățat să mă adaptez. Nu îmi place lenea. Când fac eu ceva și e bun, să-și facă fiecare. E ca un tacâm, nu mâncăm toți cu aceeași furculiță.

Dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă și ei. Au pretenția să-l shareuiesc cu toată lumea, în timp ce alții stau la soare, CRBL se gândește cum să-mi fac un colțișor din poncho. Ajut pe oricine îmi cere ajutorul. Sunt un om cu un mare defect: sunt atent la detalii. Greșesc, pun la suflet toate nimicurile.

Observ cât stă ăla la soare, cât nu aduce ăla lemne, ăla aduce vreascurile mari, ăla le taie, ăla nu le taie, etc. Nimicurile mă macină și mă ajută să descopăr caracterele colegilor mei. N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil, că sunt egoist, că nu am adus puncte în ultima perioadă, că nu mai am aceeași forță.

Ce legătură are spusă de Emil, care a adus cele mai puține puncte de când a venit la Survivor? A adus 3-4 puncte, dintre care 2 la quizz. La jocurile unde chiar contează nu aduce puncte. Poate nu e destul de antrenat încă, poate va nimeri și el ce avem de nimerit acolo.

Am avut o altercație cu Emil la joc, m-a făcut recalcitrant. Nu pot să fiu educat de cineva care nu se apropie de nivelul meu de educație, din punctul meu de vedere.”, a spus CRBL la consiliul de la Survivor 2022.