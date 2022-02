Nominalizări surpriză la Consiliul de Eliminare de la Survivor 2022. Ce Faimoși pot ieși din competiție

Ediția de azi a emisiunii Survivor vine cu noi nominalizări în tabăra Faimoșilor. Războinicii gustă din nou din victorie și se bucură de mâncarea în plus primită până la noua bătălie din teren. În timpul acesta, echipa roșie a ales să își spele rufele în public în acest consiliu. Ce nou scandal a pornit chiar în fața adversarilor și care sunt vedetele nominalizate pentru eliminare? Fanii show-ului au rămas surprinși.

Competiția din Republica Dominicană surprinde cu noi tensiuni în tabăra Faimoșilor. Aceștia au decis să dea cărțile pe față în mijlocul tuturor. Discuțiile din tabără au fost aduse în prim-plan inițial de Emil Rengle. Votul concurenților din echipa roșie l-a adus pe Radu Itu spre eliminare pentru că de două săptămâni nu a mai intrat pe traseu.

Acesta susține că este o alegerea bună pentru că nu mai suportă să stea să îi vadă pe colegi cum se chinuie pe traseu, el neavând nicio putere să îi ajute în timpul probelor. Otilia este al doilea nume rostit în seara aceasta. Laura Giurcanu nu o consideră potrivită pe cântăreață pentru proiectul cu mult prea dur pentru ea.

„Este vorba despre o persoană care are niște probleme de sănătate și nu se știe când se vor rezolva pentru a putea fi la înălțimea Războinicilor. Există potențial acolo, dar nu este atât de mult dacă are constant nevoie de validare din exterior. Cred că adevărata forță din interior, iar cel care posedă forța asta trebuie să știe cum să o folosească. Eu o nominalizez pe Otilia”, a spus Laura Giurcanu.

Un nou scandal s-a născut iarăși în casa Faimoșilor. Emil Rengle îl acuză pe CRBL că este prea individualist și că nu este potrivit pentru un joc în echipă. De asemenea, dansatorul susține că solistul creează discuții neplăcute și deloc benefice în tabără, lucru care îi dezechilibrează pe teren.

„Am avut o discuție cu echipa în care am zis că poate nu e bine să spălăm rufele la consiliu sau în fața Războinicilor. Eu gândesc diferit, pentru că ele așa se rezolvă. Poate și Războinicii au probleme și poate vorbesc fals să dea bine sau se prefac. Noi rezolvăm problemele în loc să le lăsăm să crească.

Am ales să vorbesc deschis. Nominalizarea e bazată pe sport, social, dar și strategic. E vorba despre o persoană care a avut deja multe conflicte pe insulă și e genul de persoană care le creează. Este o persoană puțin egoistă care poate trebuie să învețe că lucrurile nu ne aparțin nouă niciodată. Votul merge către CRBL”, a declarat Emil Rengle.

„Nu mă așteptam la așa ceva, dar dacă e să vorbim…să vorbim. Consider că pe insulă și la joc suntem cu toții egali, dar aici suntem cine suntem. Am rămas surprins că am primit și un vot la votul colectiv, iar referitor la ce a spus Emil…nu am cum să fiu de acord cu nimic, mai ales venind din gura lui.

Cred că știu la ce a vrut să facă referință. În primul rând eu sunt cel mai pasionat de forma de supraviețuire, asta m-a învățat cum să mă adaptez. Nu-mi place lenea! Cred că dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă personal toată lumea.

Eu mi-am făcut colțișorul meu. Sunt un om cu un mare defect…sunt atent la detalii. Observ cât stă la soare ăla, ce lemne aduce celălalt, cum le taie, etc. Nu sunt de acord cu nimic din ce a spus Emil. El a adus cele mai puține puncte de când a venit la Survivor. Nu înțeleg de ce e a doua oară când sunt nominalizat”, a replicat CRBL.