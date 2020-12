Covid-19 lovește la Antena 1. O vedetă de top a primit rezultatul: ”E poate un semn al destinului”

O vedetă de top de la Antena 1 și-a făcut testul pentru coronavirus. Despre cine este vorba și cum a dat vestea fanilor? Mesajul ei i-a îngrijorat pe cei care o urmăresc în mediul online.

Soțul Alessandrei Stoicestu a primit rezultatul testului pentru coronavirus care a indicat pozitiv. Celebra prezentatoare de știri a făcut anunțul în mediul online, unde a mărturisit și ce decizie a luat în ceea ce o privește, având în vedere că a fost persoana în contact direct cu partenerul ei care s-a dovedit a fi infectat. Vedeta și-a făcut și ea de urgență testul, care a ieșit negativ, dar trebuie să intre și ea în izolare, potrivit regulilor. Cu toate astea, blondina a afirmat că indiferent de situație acesta este un semn că sărbătorile trebuie trăite în familie. Aceasta a postat ulterior pe pagina sa de socializare o fotografie mai veche în care se afla alături de soț.

„Voi ramane conectata la tot ceea ce inseamna stirile zilei, voi continua acest minunat demers numit Ajut Eu pana la final si, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator] voi ramane #deneoprit in ceea ce priveste meseria mea de jurnalist. Povestea mea, povestea ta, povestea noastra, continua…”, a mai detaliat aceasta.

„Începand de astazi sunt ceea ce, sec si impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, sotul meu, a primit un rezultat care certifica ceea ce stiam despre el de cand il cunosc: ca este pozitiv. Eu, ca doar nu degeaba lucrez la stiri, sunt negativa insa regulile sunt reguli pentru toata lumea: sunt contact direct deci ne izolam impreuna, ca familie. E poate un semn al destinului ca, dupa un an nebun cum nu am mai trait niciodata, Sarbatorile chiar sunt un moment care trebuie trait in familie, alaturi de cei mai dragi oameni” Alessandra Stoicescu

„N-am spus nimănui, nu i-am spus nici lui Sergiu şi când semnul a fost clar, am venit acasă, aveam toată familia alături, dar tot nu le-am spus. Doar lui Sergiu: i-am spus că am un cadou. Era seara în care desfăceam cadourile de sub brad pentru toţi cei dragi. L-am chemat în dormitor cu o cutie de butoni în care încăpuse micul test de sarcină. Nu-i venea să creadă şi am zis că până nu avem confirmarea medicului nu putem să anunţăm familia, să se bucure şi apoi să fie o alarmă falsă. Dar a sosit confirmarea de la doctoriţa Anca Sultan. Sara oricum a venit cu un lanţ de miracole, la fel cum a fost când a venit Papa Francisc la Bucureşti şi în catedrală era alături de Preafericitul Părinte Daniel. M-au văzut. Papa nu mă cunoştea, evident. Preafericitul părinte poate că m-a recunoscut, poate că nu, dar am primit binecuvântarea amândurora şi atunci am considerat că e obligatoriu s-o cheme şi Francesca”

