Alessandra Stoicescu a devenit mamă. Prima imagine cu fetița prezentatoarei

La 43 de ani, Alessandra Stoicescu a devenit pentru prima dată mamă. Prezentatoarea a născut, astăzi – 29 iulie, la o clinică privată din Capitală, iar prima imagine cu fetița a fost făcută publică chiar de către soțul Alessandrei, Sergiu Constantinescu.

Alessandra Stoicescu, mamă de fată

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au devenit, astăzi – 29 iulie, părinți. Felicitările au curs pe bandă rulantă. „Felicităriiiiiiii!”, „Să vă trăiască prințesa!”, „Să vă trăiască, să fie sănătoasă, să vă bucurați de minunea voastră!”, acestea sunt doar o parte dintre mesajele pe care cei doi le-au primit din partea prietenilor virtuali. Micuța cuplului a venit pe lume, luni dimineața, la ora 09:02. Vestea a fost dată chiar de Sergiu Constantinescu, pe o rețea de socializare, unde a postat și prima imagine alături de fiica sa.

În urmă cu câteva zile, prezentatoarea mărturisea că își dorește ca fetița ei să poarte numele Sara Maria. „Am visat într-o noapte numele de Sara şi e un nume biblic, iar Maria este la fel. Şi se va numi Sara Maria Constantinescu. A fost binecuvântată de Papa Francisc şi de Preafericitul Părinte Daniel” , spunea Alessandra Stoicescu într-o intervenție tv.

Mamă pentru prima dată

În urmă cu câteva luni, vedeta le dădea vestea cea mare prietenilor virtuali prin intermediul contului ei de instagram. Pregătirile pentru camera micuței au fost făcute din timp. ”Am plâns când am aflat că sunt însărcinată. Camera fetiței este gata. I-am cumpărat pat, dulap. Patul va fi până la primul iubit așa mi-a spus cel de la care am cumpărat, un român care dezvoltă România prin businessul pe care îl face. Avem o căsuță la munte și acum îi amenajăm și camera de acolo, așa că sunt foarte multe de făcut. Nu am avut pofte din acelea încât să îl trimit pe Sergiu la trei noaptea să îmi cumpere ceva la care poftesc. Am mâncat ce nu mâncam înainte, adică mult mai multe fructe. Mâncam o cireașă două, dar acum sunt cu castroanele, cantitățile au crescut”, declara Alessandra într-un interviu pentru click.ro.