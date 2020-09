Cove, salariu colosal! Câte mii de lei câștigă, de fapt, lunar. Românii fac suma asta în 2-3 ani

Cove se bucură de un salariu impresionant! Eperiența i-a adus în cele din urmă o sumă frumoasă lună de lună. Cât câștigă celebrul prezentator de televiziune de la Vorbește Lumea? Unii români fac suma asta în 2-3 ani.

Gabriel Coveșanu este deja de zeci de ani prezent pe micile ecrane, lucru care i-a adus notorietatea, iar în cele din urmă sume frumușele în buzunare. Cunoscutul prezentator de televiziune încasează aproape dublu de la emisiunea pe care o moderează alături de Adela Popescu față de salariul care-i revine din partea teatrului unde este manager. Cove este o prezență bine înrădăcinată în mintea și inimile românilor, mai cu seamă a celor care au urmărit cu sufletul al gură celebra emisiune „Surprize, surprize”. Fostul asistent de televiziune îndeplinește acum și funcția de manager al Teatrului „Ion Creangă”, dar nu uită de aparițiile zilnice la TV al unei emisiuni mondene. Anual, Cove își depune declarația de avere la fel ca oricare angajat de la stat aflat în funcția de conducere.

Din document reiese că Gabriel Coveșanu deține trei terenuri intravilane și două apartamente în Capitală, la care se adaugă anexele aferente, adică patru boxe și două garaje. Salariul de manager al acestuia pentru funcția de manager este de 106269 lei, în timp ce pentru postura de moderator încasează anual încă 182014 lei. La cele două se mai adaugă alte venituri raportate de vedetă din cinci colaborări: 31000 lei, 14500 lei, 11400 lei, 5000 lei și 1750 lei. În acest context, veniturile lui Gabriel Coveșanu ajung anual la 350.000 de lei, în timp ce soția sa câștigă de 8 ori mai puțin ca și cadrul medical. Tot în declarația de avere se arată și salariul soției, angajată la un spital e urgență, care câștigă 42050 lei, adică 3500 lei pe lună, dar și alocația pentru copilul lor de 1536 lei pe an.

„Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”

Gabriel Coveșanu