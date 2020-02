Cum a apărut Cove la Vorbește Lumea: ”Jason Momoa autohton!” Imaginea te va face să râzi

Gabriel Coveșeanu este mereu pus pe șotii în pauzele dintre filmări. Acesta îi face mereu să râdă pe colegii săi. Când ziua se anunță una grea, Cove începe să-și pună mintea la contribuție și să coacă ceva care să le aducă zâmbetul pe bune tuturor. Cum a apărut în ediția de azi pe platourile de filmare?

Cum a apărut Cove la Vobește Lumea?

Cove se ține de șotii! Vorbește Lumea are parte de moderatori plini de viață nu doar în fața camerelor de luat vederi, ci și în pauzele dintre filmări. Cunoscutul moderator a ales ca în ediția de azi să surprindă pe toată lumea și să îl aducă personal pe Jason Momoa în peisaj. Adela s-a pozat mândră alături de unul dintre cei mai râvniți bărbați din lumea întreagă.

„Jason Momoa autohton și @adela_popescu #paparazzi #blitz #vorbestelumea @vorbeste_lumea_oficial – o ediție pe care nu trebuie sa o ratezi 😉💪 @cove.official”, a fost mesajul lui Cove din dreptul fotografiei care i-au făcut pe cei care urmăresc activitatea moderatorilor de la Vorbește Lumea să râdă copios. Din păcate, unii din fanii emisiunii de la Pro TV au criticat imaginea. „Te ia frica…omul grotei”, „Cove nu-ți stă bine în astfel de ipostaze. Noi te știm un om normal și cu bun simț”, au fost doar câteva din comentariile negative de la postarea în cauză.

„Dă, Doamne, să găsesc și eu…”

Adela Popescu nu a terminat căutările! Vedeta a anunțat în luna ianuarie a anului curent faptul că își caută o doamnă care să o ajute cu curățenia în casă. Fiind mereu ocupați atât Radu, cât și Adela, nu au timpul necesar și pentru acest lucru, mai ales că atunci când prin o pauză preferă să o petreacă alături de copilașii lor. ”Dă, Doamne, să găsesc și eu o doamnă drăguță și discretă pentru menaj. Dacă puteți să îmi recomandați pe cineva, lăsați-mi un mesaj și că contactez eu. Multumeeeeeesc! 😘😘😘”, a fost mesajul blondinei.

Admiratoarele vedetei s-au repezit să îi dea o mână de ajutor și să ăi facă recomandări pe bandă rulantă. ”🙌eu..❤️❤️😘/ Adela, vin eu când ești acasă. Lasă-l pe Cove, dac eu curățenie generală/ Doamna Adriana – O recomand. Este in relație cu familii la care lucrează de peste 10 ani; La mine de 2 ani. Extrem de loiala și discreta/ Buna ziua! Eu v-am si lasat un mesaj sau email… nu mai stiu exact referitor la rugamintea dvs dar nu am primit nimic ca si raspuns. Se poate sa fi gresit eu unde sa va transmit? Contactati ma pt ca imi doresc sa lucrez si m as bucura sa colaboram. Sper ca acest mesaj sa il cititi😘”, au fost doar câteva din propunerile internauților.