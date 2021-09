Cove, lovit de o mașină: ‘Am traversat cu ochii în sus’. Ce a povestit noul prezentator de la Prima TV

Gabriel Coveșeanu a uimit pe toată lumea când a anunțat că pleacă de la postul de televiziune PRO TV. Vedeta TV a părăsit emisiunea „Vorbește lumea”, fără a da prea multe explicații, în primă fază. Apoi s-a aflat că a plecat la Prima TV, de unde face dezvăluiri neașteptate. A fost lovit de o mașină!

Cove este cea mai nouă vedetă de televiziune cooptată în echipa Prima TV. Actorul a acceptat provocarea de a prezenta o emisiune mondenă alături de frumoasa Diana Bart. Din 13 septembrie, de la ora 19.30, Cove si Diana vânează mondenități. Emisiunea Flash Monden poate fi urmărită de luni până vineri, de la 19.30, și duminica, de la aceeași oră.

Într-un interviu acordat recent, Gabriel Coveșeanu rupe tăcerea despre plecarea-șoc de la Pro TV. Vedeta mărturisește că era timpul unei schimbări, așa că nu a stat prea mult pe gânduri în momentul în care i s-a propus colaborarea cu un alt post TV.

Cât despre dezamăgiri, nu sunt și nu am fost niciodată dezamăgit de nimic din ce am făcut în viață.”, a declarat Cove pentru Ciao .

În cadrul aceluiași interviu, Cove a fost rugat să spună care este prima amintire haioasă care îi vine în minte din perioada copilăriei. Extrem de sincer, celebrul actor a mărturisit că are foarte multe întâmplări amuzante din acea vreme. Dacă pentru el, erau haioase, pentru părinții săi, unele erau dramatice! Coveșeanu și-a amintit de momentul în care a dărâmat mobila din casă, pe care părinții lui abia o cumpăraseră.

Un altă întâmplare pe care și-o amintește a fost când, copil fiind, a fost lovit de o mașină. Din cauza neatenției, vedeta a traversat strada fără să se asigure, moment în care a fost acroșat de un autoturism.

Eu am foarte multe amintiri haioase pentru că am făcut tot felul de năzbâtii. Erau haioase pentru mine, dar dramatice pentru părinți. De la momentul în care le-am dărâmat mobila din casa pe care abia o achizionaseră, până la faptul că am traversat strada cu ochii în sus și am fost lovit de o mașină. Mă credeam șmecher și nu a fost așa. Cred că văzusem vreun film cu supereroi