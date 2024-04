Costel Corduneanu și-ar fi înscenat moartea. Cine lansează ipoteza șoc, detaliul care l-ar fi dat de gol pe interlop

Costel Corduneanu, liderul lumii interlope din Moldova, și-ar fi înscenat moartea! Ipoteza șocant a fost lansată la mai bine de o săptămână de la înmormântarea lui. Funeraliile lui au blocat circulația în orașul Iași, dar nimeni nu a putut să-l vadă, pentru că sicriul nu a fost deschis nicio clipă!

Costel Corduneanu, supranumit unul dintre „legendarii” interlopi ai României, a murit pe 15 aprilie 2024. El se afla internat de săptămâni bune la spitalul din Târgu-Mureş, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală pe cord. Din păcate, el a pierdut lupta cu viața, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Costel Corduneanu a fost condus pe ultimul drum la Iași și își va dormi somnul de veci la Cimitirul „Eternitatea”, lângă Ion Creangă și Mihail Kogălniceanu. Bărbatul de 54 de ani era unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Moldova.

Înmormântarea lui Corduneanu a fost una cu fast! La priveghiul lui au participat mai multe personaje din lumea pe care o conducea. Cortegiul funerar a traversat jumătate din orașul Iași și sute de persoane au venit să-și ia rămas bun de la el. Ce a atras cel mai mult atenția a fost faptul că sicriul în care se afla Costel Corduneanu nu a fost deloc deschis. Membrii familiei sportivului au declarat atunci că vor să rămână cu imaginea lui în viaţă, nu cu el mort. Nici înainte de a fi băgat în groapă, sicriul nu a fost deschis.

La mai bine de o săptămână de la înmormântarea lui, apar și primele scenarii privind decesul său. Conform România TV, unii internauți au precizat că interlopul din Moldova și-ar fi înscenat moartea. Afirmația lor șoc se bazează pe faptul ca sicriul nu a fost deschis deloc și nimeni nu l-a putut vedea când a fost condus pe ultimul drum.

Costel Corduneanu era numit și „Ștefan cel Mare al Moldovei”. În trecut, Costel Corduneanu a fost campion mondial la cadeţi şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. După ce a renunțat la sport, Costel Corduneanu a devenit cunoscut în lumea interlopă. El locuia în Iași și era destul de celebru în breasla lui.

„Costel n-a mai vrut să fie sărac și atunci a început să comită jafuri și să facă trafic de persoane, droguri sau arme. Așa a-nceput povestea clanului Corduneanu. Nu uită prima dragoste şi se întoarce de câte ori poate în sala de sport”, spunea un fost antrenor al lui Costel Corduneanu, într-un interviu acord demult.

„Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic. (…) Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, declara și Costel Corduneanu.