Cosmin Olăroiu, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? Ce a spus despre FCSB i-a pus pe fani pe gânduri

Cosmin Olăroiu, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? Fostul tehnician al roș-albaștrilor din perioada când FCSB se numea Steaua și-a făcut un nume și o avere antrenând mai ales în zona Golfului de aproape 15 ani. Antrenorul de 53 de ani este liber de contract după despărțirea dramatică de Jiangsu din China și era vizat de Becali pentru preluarea băncii tehnice. Olăroiu și-a spus opinia în privința unei posibile reveniri la FCSB într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru Playsport.

Cosmin Olăroiu a fost unul dintre puținii antrenori care s-a impus în fața lui Gigi Becali. E drept, și latifundiarul era pe la începuturile păstoririi clubului care, pe vremea lui Olăroiu, încă se numea Steaua. Cu Oli pe bancă Steaua/FCSB a câștigat titlul în 2006. Dar, marea realizare a fost atingerea semifinalelor Cupei UEFA, în ediția 2005-2006. Din 2009, competiția s-a numit Europa League. Dar, atunci, două echipe românești au jucat sferturile de finală, Steaua și Rapid, iar roș-albaștri aveau să fie eliminați dramatic de Middlesbrough în semifinală.

Cosmin Olăroiu a rămas liber de contract după incredibilul faliment, apoi desființarea grupării cu care abia ce câștigase titlul în China, Jiangsu Suning, de unde ar trebui să mai primească milioane de euro. Tehnicianul a fost martor, duminica trecută, la partida Rapid-FCSB, 1-0. Încă nu se știa cu certitudine în acea zi, dar Gigi Becali deja căuta un înlocuitor pentru Dinu Todoran. Iar unul dintre cei vizați, în afară de Edi Iordănescu, era chiar Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu s-a destăinuit, în exclusivitate, celor de la Playsport care l-au întrebat ce părere are de faptul că e vizat de Becali pentru preluarea FCSB. „Nu știu, sunt treburile lor acolo, ce fac ei acolo și ce antrenor pun, dar în ce mă privește pe mine, nu este nimic”, a declarat Olăroiu. Chestionat asupra capacității de a mai lucra cu Gigi Becali, antrenorul a răspuns cu tâlc: „Păi ar mai putea lucra Gigi Becali cu mine? Cam asta e întrebarea… Nu știu. Acum sincer, n-ai de unde ști”.

Cosmin Olăroiu a povestit despre experiențele pe care le-a trăit în raport cu diferiți patroni și președinți de club.

Și să știi, am întâlnit de-a lungul vieții petrecute în fotbal fel și fel de președinți. Apoi, am experiența altor antrenor cu care am discutat și mi-au povestit fel și fel de chestii. Și președinții sunt, în general, more or less, cam aceeași peste tot. Poate doar la cluburile mari care au un management care protejează într-un fel sau altul antrenorul, în relația cu președintele. Peste tot o să găsești președinți care fac tot felul de presiuni asupra antrenorilor. Adică viața noastră nu se rezumă numai la a antrena echipa, știi? Trebuie să ai un management cu presa, un management cu suporterii, cu conducerea clubului.

Adică ai fel și fel, știu de la alți antrenori că se ducea președintele pe teren și punea cofetele și făcea antrenament. Altuia, i-a zis că nu i-a plăcut lui maică-sa cum a jucat echipa, deși câștigase meciul, fel și fel de oameni, tu când pleci la drum nu-i cunoști pe ei, nu știi vreau să merg sau nu vreau să merg, și atunci descoperi o relație nouă pe care trebuie să o manageriezi într-un anume fel”, a mărturisit Cosmin Olăroiu pentru playsport.ro.