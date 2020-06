Cosmin Olăroiu a dat marea lovitură. Pe ce a cheltuit antrenorul 20 de milioane de euro. E scump și impunător

Cosmin Olăroiu a dat lovitura! Și-a construit imperiu la mare, în centrul staţiunii Mamaia, ”gard în gard” cu hotelul lui Gică Hagi. Tot profitul va ajunge la băiatul său.

Cu o avere de 60 de milioane de euro obținută numai din contractele încheiate ca antrenor în ultimii 13 ani, de când pregătește echipe în străinătate, Olăroiu putea să trăiască liniștit o viață de lux doar din dobânzile aduse de acești bani. A hotărât, însă, să mai investească. Acum construiește un ansamblu rezidențial de lux în centrul stațiunii Mamaia, pe locul fostului hotel ”Mamaia”. 20 de milioane de euro va băga antrenorul în această construcție, în care se implică direct.

„Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării mi-a permis să văd foarte multe lucruri. Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în ţară”, a spus Olăroiu pentru Look Sport