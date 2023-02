Ce nu a avut voie să facă Vica Blochina la Survivor 2023. Fiul ei i-a interzis total: „Era supărat”

După ce s-a întors din Republica Dominicană, fosta Faimoasă a dat primele declarații despre experiența Survivor 2023. Vica Blochina a dezvăluit ce nu a avut voie să facă în timpul competiției, restricție ce i-a fost impusă nu de producătorii reality show-ului, ci chiar de fiul ei. Ce i-a zis Edan după eliminarea din concurs.

Fosta balerină a fost una dintre surprizele acestui sezon al reality show-ului de la PRO TV. Puțini s-ar fi așteptat să o vadă vreodată pe Vica Blochina înfruntând condițiile grele din jungla din Republica Dominicană, departe de casă și de confortul și luxul cu care este obișnuită și luptându-se pe traseu pentru a aduce puncte echipei sale.

Vedeta a acceptat provocarea, mărtusind, la scurt timp după ce a ajuns în junglă, că fiul ei Edan este supărat pe decizia ei, fără să dea mai multe detalii despre tensiunile dintre ei. La scurt timp după ce a fost eliminată de la Survivor 2023, Vica Blochina a avut prima sa apariție TV, la emisiunea lui Cătălin Măruță. Cu șase kilograme mai puțin, coafată, machiată impecabil și îmbrăcată într-o rochie roșie ce i-a pus în evidență silueta, fosta concurentă a făcut o dezvăluire în premieră.

„Toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Fără orez, fără nimic. Eu nu sunt rea la foame”, a declarat Vica Blochina.