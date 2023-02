A acceptat provocarea din Republica Domincană fără să își dea seama cât de grea va fi, de fapt, competiția și cât de dificilă este viața în junglă. Se pare că pe micul ecran vedem doar o mică parte a chinului prin care trec concurenții. S-a aflat ce s-a întâmplat cu Vica Blochina la Survivor 2023.

Participarea fostei balerine la reality show-ul din Republica Dominicană a fost o surpriză nu doar pentru fanii emisiunii, dar și pentru familia și prietenii ei. Nimeni nu ar fi crezut că blonda se va putea adapta condițiilor dificile din junglă și probelor din ce în ce mai grele de la Survivor 2023. Și au avut oarecum dreptate.

Votul publicului a scos-o din concurs pe Vica Blochina, iar vestea a fost primită cu brațele deschise de fosta Faimoasă. Cele patru săptămâni petrecute în Republica Dominicană și-au spus cuvântul, au avut un impact uriaș asupra sa. Vedeta a vorbit despre lipsa mâncării, întorcându-se în România cu șase kilograme mai puțin, lipsa produselor de igienă. Vica a avut de suferit mult la Survivor 2023, expunerea prelungită la soare afectându-i pielea.

Diva mereu aranjată era de nerecunoscut, cu fața umflată ca urmare a unei reacții alergice. Mărturisește că nu ar mai repeta experiența. Nimic din toate astea nu s-a văzut pe micul ecran.

„Zero șanse am avut, toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a povestit Vica Blochina, în emisiunea lui Măruță.