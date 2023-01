Coșmarul trăit de Andreea Mantea alături de Cristi Mitrea, în perioada când era însărcinată. Suferințe de nedescris în timpul relației

Andreea Mantea și Cristi Mitrea au avut o relație scurtă, după ce s-au cunoscut la emisiunea „Burlăcița”, în 2014. Deși părea că sunt cuplul perfect, în realitate, lucrurile stăteau cu totul altfel. În plus, luptătorul a părăsit-o pe brunetă, iar la scurt timp a aflat că este însărcinată cu copilul lor.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut la emisiunea Burlăcița

Andreea Mantea l-a cunoscut pe luptătorul MMA Cristi Mitrea la show-ul „Burlăcița”, în 2014. Cei doi s-au iubit cu patimă timp de șase luni, după care bărbatul a decis să rupă relația cu prezentatoarea de la Kanal D. Motivul ar fi fost certurile dese și incompatibilitatea dintre ei. Surpriza uriașă a venit atunci când Mantea l-a anunțat pe Mitrea că a rămas însărcinată.

Atunci, Cristi Mitrea nu a crezut că copilul este al lui, însă bruneta a obținut un test de paternitatea din care reieșea că el este tatăl natural al micuțului. Ulterior, Cristi Mitrea mărturisea că relația cu ea a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată.

„Alesesem să termin relația de o perioadă bună de timp și ea mi-a trimis un mesaj că e însărcinată și că, orice aș spune eu, ea va păstra copilul! Eu nu am crezut faza cu copilul, mult timp am crezut că e o modalitate de a încerca să mă aducă înapoi. După aceea au apărut pozele și începuse să-i crească burta. Relația mea cu Andreea a fost și cu bune și cu rele. A fost o relație toxică! Am fost împreună 6-7 luni și niciodată nu s-a pus problema cât am fost împreună să facem un copil sau să formăm o familie! Eu întotdeauna am considerat că lucrurile astea trebuie făcute de comun acord. Eu am iubit-o pe Andreea!”, a povestit Cristi Mitrea, la podcastul găzduit de Cătălin Măruță.

Luptătorul MMA explica, pentru prima dată, de ce nu a recunoscut în acte că David este fiul lui.

„Recunosc că m-am gândit că nu e copilul meu. Dar noi aveam o comunicare întreruptă atunci și nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să mă duc să semnez. Probabil e linie la mine, unde scrie numele tatălui. Dar nu ești mamă sau tată din pix”, a mai spus Mitrea.

Prezentatoarea de la Kanal D a fost bătută când era gravidă

După ce a auzit afirmațiile făcute de fostul ei iubit, Andreea Mantea a răbufnit și a scos la iveală detalii halucinante din timpul relației. Brunet a recunoscut că a fost bătută de Cristi Mitrea în timp ce era însărcinată cu fiul lor, David.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea de la Kanal D, a povestit ororile prin care a trecut.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec. Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem. „Dacă a hotărât să intre în viața lui, ca tată, de ce susține așa ceva acum? De ce se bate cu pumnii în piept cu mândrie că acest copil este al lui, dar totuși nu știe ce înseamnă colici, scutece, dureri de dinți, primii pași, prima julitură, cum să își lege șireturile sau cum să aline o durere…”, a declarat Andreea, la Kanal D.

S-a iubit și cu Ștefan Stan

Înainte de a-l cunoaște pe Cristi Mitrea, Andreea Mantea s-a iubit timp de patru ani cu Ștefan Stan. Relația lor de dragoste s-a încheiat din cauza mamei artistului, dar și a numeroaselor infidelități ale lui Stan.