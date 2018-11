Corupția Ucide este una dintre cele mai mari comunități online împotriva guvernării PSD-ALDE. Din păcate, cei din spatele său au publicat o știre falsă cu referire la Raed Arafat și au riscat un proces public rușinos.

Totul a plecat de la o postare pe Facebook pe pagina oficială a grupului Corupția Ucide. Acesta are aproximativ 130.000 de membrii virtuali și s-a aflat în spatele organizării unui număr mare de proteste împotriva guvernării de fapt și a situației jalnice din țara noastră la nivelul Justiției, Sănătății și a activității Parlamentului.

Aceeași comunitate online a început să propage, pe parcursul zilei de miercuri, o știre falsă cu referire la Raed Arafat, doar pentru a-și cere scuze după câteva ore. În postarea cu pricina, se menționa că tânărul rănit în explozia de la Piatra Neamț nu a putut fi transferat la unul dintre spitalele din București pentru că Raed Arafat ar fi cerut o amânare de 24 de ore medicilor din Neamț, pentru că nu există locuri libere la capitală.

Raed Arafat nu s-a aflat în țară la momentul evenimentului și s-a arătat foarte ofensat de scenariul fictiv propagat de Corupția Ucide. Din acest motiv, a amenințat că-i va acționa în judecată pe cei din spatele grupului virtual pentru că au început să propage informații defăimătoare, în cazul în care, nu vor șterge sau nu vor modifica mesajul ofensator.

„M-am obișnuit să las de la mine și să închid ochii la câte murdării și minciuni sunt scrise despre mine și despre ce fac, de către unii și alții care se ascund în spatele conturilor de Facebook și comentează de dimineață până seară. De această dată, chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul “Corupția Ucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat pacientul cu arsuri la Iași 24 de ore.

Mincinoșilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o ședința în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exercițiu în calitate de președinte al Comisiei Medicale Civile. Nu am știut de pacientul respectiv și nimeni nu m-a întrebat nimic în relația cu acest pacient. Așa cum corupția ucide, omisiunea și prostia pot ucide și pot, la rândul lor, face foarte rău unei țări. Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta pe site-ul respectiv și nici măcar să nu verificați informația pe care o difuzați! Sper că aveți bunul simt să retrageți ce ați scris acolo și comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-ați prezentat, altfel, cu siguranță, ne vom vedea la instanța!”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Conflictul online a pornit după ce o explozie urmată de incendiu s-a produs miercuri, într-un bloc din Piatra Neamț. Trei persoane au fost transportate la spital. Bărbatul din apartamentul în care s-a produs explozia urmată de incendiu, miercuri, a fost transferat, în stare gravă, intubat și ventilat mecanic, la secția de Arși a Spitalului din Iași. Acesta a reușit să iasă singur din bloc, dar apoi a leșinat.

Deputatul PNL Pavel Popescu a confirmat pe Facebook că, în această dimineață, în jurul orei 10, pacientul de la Iași va pleca împreună cu tatăl său spre Belgia, după o intervenție chirurgicală de urgență ce s-a desfășurat în România.