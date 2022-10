Cornelia și Lupu Rednic au decis! Ce vor face după accidentul auto în care și-au avariat BMW-ul de 100.000 de euro

Cornelia și Lupu Rednic au venit cu o decizie surprinzătoare pentru fani. Ce vor face artiștii după accidentul auto în care și-au avariat BMW-ul de 100.000 de euro? Interpreții de muzică populară au avut parte de momente tensionate. Lupu Rednic a fost implicat într-un accident în iunie 2022, moment în care a intrat cu vehiculul personal într-un stâlp de iluminat. Soții au hotărât să scape de mașina care le-a purtat ghinion. Artistul s-a ales cu câteva zgârieturi, dar și cu o amintire urâtă în urma impactului. Ce vor să facă acum?

Lupu Rednic a venit cu câteva detalii pentru fanii săi. Acesta a suferit un accident auto în luna iunie a anului curent. Artistul nu a pățit nimic, dar a tras o mare sperietură. Soliștii au decis acum să se despartă totuși de vehiculul care le-a adus ghinion și să își cumpere altceva.

Interpretul a mulțumit Domnului că a scăpat doar cu câteva zgârieturi în urma impactului. Partenera de viață s-a deplasat atunci la fața locului pentru a vedea dacă bărbatul pe care îl iubește este bine. Totul s-a petrecut în vara care a trecut în zona Herăstrău.

„Eram singur în mașină. Mă întorceam spre casă, după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta.

Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini de la airbaguri!”, a descris artistul accidentul, pentru impact.ro.