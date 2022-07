Cornel Ilie e un tătic genial! Ce face pentru copiii lui, Zara și Cezar

Cornel Ilie este, cu siguranță, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din România. Solistul trupei Vunk se bucură de viața de familie și de timpul petrecut alături de cele două minuni ale inimii sale, Cezar și Zara. Artistul a povestit, într-un interviu exclusiv pentru ego.ro, cât de mult îl inspiră copiiii săi.

Acum trei ani de zile, Cornel Ilie și-a lansat prima carte, un volum autobiografic denumit „Deja vu. 25 de ani de VUNK”. Deși a fost primit cu succes de către public, solistul a mărturisit că nu a mai găsit inspirația necesară pentru a scrie alt volum.

Atât familia, cât și prietenii apropiați l-au susținut pe Cornel Ilie în demersul artistului de a continua pe acest drum al scrierii. Cu toate acestea, îndrăgitul artist recunoaște că au intervenit anumite lucruri care l-au împiedicat să mai scrie.

„Între timp a început războiul, a fost o pandemie. În mintea mea și în sufletul meu lucrez foarte tare. Am tot ce îmi trebuie, dar încă nu m-am apucat concret să stau la birou, să stau la laptop că nu am mașină de scris, că dacă aș scrie cu pana nu aș mai înțelege nici eu ce am scris acolo.

O să-mi fac temele. Peste 3 ani când ne mai întâlnim la evenimente mondene o să fie și cartea. Eu nu am școala de a scrie cărți, nu am urmat niciun curs, nu am pregătirea necesară, am doar bucuria, pofta și entuziasmul pe partea aceasta și câteodată te blochezi în teama că poate nu știi să o duci la capăt.

Încă mă lupt cu asta și cu propriile idei și propriile capcane..”, a declarat amuzat Cornel Ilie, în exclusivitate pentru ego.ro.