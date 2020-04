Cornel Dinu, nemulțumit de pensia pe care o primește. Câți bani ia lunar de la stat: ”Unde e dreptatea?”

Cornel Dinu, una din personalitățile marcante al clubului de fotbal, Dinamo București, în acest moment se află în postura de pensionar, dar pensia pe care o încasează fostul internațional român nu este una pe măsura realizărilor sale, cel puțin după părerea acestuia.

După cum a declarat chiar el, fostul internațional Cornel Dinu, în acest moment încasează doar pensia, după ce conducerea clubului din Ștefan cel Mare i-a tăiat indemnizația de 5.000 de euro pe lună, declarând co alți foși oficiali ai clubului, Elisabeta Lipa si Monica Iagăr ar avea pensii duble.

Astfel Dinu primește lunar o pensie de 6.200 de lei de la stat și 1.100 de lei de la Federația Română de Fotbal, bani care, după spusele sale, nu prea îi ajung. În același interviu în care făcea ceste dezvăluiri Cornel Dinu a mai spus că, după ce a fost 40 de ani la Dinamo si are pensie 6.200 de lei, nu înțelege cum Elisabeta Lipa si Monica Iagăr au pensii mai mari, având în vedere că au fost mai puțin de jumătate din anii domniei sale.

„Pensia mea nu este dintre cele nesimţite. Eu am ieşit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, şi acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei. Eu am avut 40 de ani la Dinamo… şi funcţii de conducere… Şi doamna Lipa, şi doamna Iagăr care au stat trei, patru ani preşedinte la Dinamo, au ieşit la pensie cu 12.000 de lei. Şi n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o ţară, un stat care nu-şi serveşte locuitorii… este o ţară, un stat care fură de la locuitori. Deci la 22-24 de ani termină Academia şi după 20-22 de ani ies la pensie din Ministerul de Interne şi le dai voie să se reangajeze pe colo, pe colo. Şi ies cu pensie mai mare decât a mea. Iagăr dacă a fost cinci ani preşedintă, şi are 12.000 de lei pensie. Unde-i dreptatea? Oricum, n-are Dinamo bani să mă plătească după ce am făcut eu pentru club!”, a spus Dinu.