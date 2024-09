Cornel de la Insula Iubirii uimește în relația cu Iustina. Ce decizie a luat acum, nimeni nu se aștepta: “N-am nici cel mai mic dubiu!”

După încheierea filmărilor pentru Insula iubirii, Cornel Luchian și Iustina Loghin, unul dintre cele mai discutate cupluri din emisiune, au surprins telespectatorii cu finalul neașteptat al poveștii lor de dragoste. Deși au riscat totul, iubirea dintre ei a învins orice obstacol. După un an de relație, cei doi s-au căsătorit și acum așteaptă primul lor copil.

Iustina și Cornel au fost unul dintre cele mai apreciate, dar și controversate cupluri de la Insula iubirii. Au ajuns împreună în Thailanda pentru a trece prin cel mai dificil test al fidelității, care s-a încheiat într-un mod cu totul neașteptat și frumos. La ultima ceremonie a focului, atât Iustina, cât și Cornel au trăit momente intense și emoții puternice, când au aflat că vor deveni părinți.

După finalizarea filmărilor pentru Insula iubirii, în iunie 2024, Cornel și Iustina s-au căsătorit, un eveniment planificat încă dinaintea participării lor în emisiunea de la Antena 1. Acum, așteaptă cu nerăbdare să-și întâlnească viitorul copil, o fetiță pe care o vor numi Ivana Nectaria.

Într-un interviu, Cornel a dezvăluit că nu intenționează să se oprească aici. Fostul concurent de la Insula iubirii își dorește o familie și mai numeroasă, având deplină încredere în Iustina ca viitoare mamă. Este de menționat că soțul Iustinei are deja patru copii dintr-o căsnicie anterioară.

Cornel confirmă că el și partenera sa au trecut prin situații dificile, dar au rămas împreună și sunt împăcați cu relația lor. Deși au avut momente tensionate și reacții emoționale, după ce au discutat lucrurile cu calm, și-au dat seama că nu există motive serioase pentru despărțire. Sarcina partenerei nu a influențat decizia lor de a rămâne împreună, deoarece erau deja convinși de relația lor și se simt împliniți împreună.

„Ne-a confirmat ceea ce știam noi deja. Ne-am distrat, am făcut ce am făcut și chiar am ieșit împliniți, convinși de ceea ce suntem noi. Asta că a rămas ea însărcinată, nici nu se pune problema. Noi eram siguri că vom ieși împreună. Asta cu însărcinatul a fost după ce s-a dat tot. Noi nu aveam dubii că nu suntem împăcați sau că suntem certați. Ceea ce am făcut noi acolo nu a fost încât să ne despărțim. Au fost chestii de moment la care reacționezi ca bărbat, ca femeie, te superi. Dar dacă stai și discuți la rece toate lucrurile îți dai seama că nu a fost ceva peste care nu putem trece”, a adăugat Cornel.