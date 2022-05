Corinca Caciuc a născut. Laurențiu Reghecampf, tată de băiat a treia oară. FOTO

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a născut un băiețel, în urmă cu puțin timp. Antrenorul a devenit tată de băiat pentru a treia oară. Cuplul este în al nouălea cer, iar Laurențiu Reghecampf a postat pe contul de Instagram o imagine emoționantă, în care își ține în brațe nou-născutul.

Bucurie fără margini în familia lui Laurențiu Reghecampf. Corina Caciuc a născut un băiețel sănătos, care a primit nota 10 la naștere, potrivit spynews.ro. Antrenorul a postat o imagine cu bebelușul pe contul său de Instagram. Vezi imaginea în galeria foto a articolului! Laurențiu Reghecampf mai are doi fii, pe Luca și Laurențiu Reghecampf Junior.

De altfel, încă din urmă cu câteva săptămâni, Laurențiu Reghecampf le-a dat un indiciu fanilor săi în ce privește numele pe care îl va purta bebelușul, nume care începe cu inițiala „L”.

Însă azi misterul a fost spulberat, iar Laurențiu Reghecampf a precizat numele fiului său, într-un mesaj postat pe Instagram.

Așadar, numele bebelușului este Liam, nume care începe cu aceeași inițială pe care o are și numele celorlalți fii ai săi.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, Laurențiu Reghecampf a spus cum a cunoscut-o pe actuala sa iubită, dar și cât este de fericit și de împlinit.

,,Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrece, dar nu direct, doar am văzut-o. Nu am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, spunea Laurențiu Reghecampf în cadrul podcast-ului ,,Acasă la Măruță”.