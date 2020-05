Corina Chiriac, veste tristă pentru fanii ei! S-a întâmplat după două luni de izolare

Corina Chiriac a venit cu o veste neașteptată pentru fanii ei. Ce a ales să facă aceasta după lunile de izolare. Decizia în cauză va reprezenta o schimbare enormă în viața cunoscutei cântărețe.

Perspectiva tuturor s-a schimbat categoric datorită pandemiei de coronavirus. Mulți apreciază altfel lucrurile, lucru care s-a întâmplat și cu iubita Corina Chiriac. Cunoscuta cântăreață le-a dezvăluit fanilor săi că ultimele luni au ajutat-o să-și schimbe viața, iar dat fiind faptul că a fost nevoită să stea acasă a avut ocazia să stea de vorbă cu ea și să constate că are nevoie de o pauză. După zeci de ani în care s-a dedicat întru totul celor care o iubesc și a sacrificat timpul liber cu familia pentru a încerca să găsească proiecte care mai de care mai spectaculoase…a venit momentul.

Vedeta a mulțumit tuturor membrilor echipei cu care a lucrat, dar și colegilor de breaslă, susținând că show-ul „Ne-amintim Duminica” a fost o parte impresionantă a vieții sale preț de mi bine de 12 ani. Cântăreața a anunțat că dorește să părăsească pentru un timp spațiul public, iar liniștea de care se va bucura de acum va fi excelentă pentru planurile viitoare – scrierea amintirilor sale pe care deja a început-o.

„Multumesc tuturor membrilor echipei si colegilor de breasla pentru o fructuoasa colaborare de mai bine de 12 ani. A fost un privilegiu pentru mine sa incercam sa „Ne-amintim Duminica” si sa „Oprim Timpul” impreuna. Sutele de editii filmate pina anul asta in data de 11 Martie, vor fi revazute de azi inainte de catre alte si alte rinduri de telespectatori ! Multumesc echipei televiziunii National Tv pentru gazduire si urez tuturor emisiuni frumoase in viitor. Intre timp, eu am inceput sa imi scriu amintirile, activitate care ma bucura desi ma consuma emotional, fiindca trebuie sa retraiesc zeci de ani de intimplari , pentru a le povesti altora ! De asemenea, am avut timp sa imi redecorez balconul ! Va ofer citeva poze care sper sa va placa. Doamne Ajuta sa ne revedem sanatosi ! A dumneavoastra, Corina Chiriac.”

Corina Chiriac