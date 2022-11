Corina Chiriac a fost, la 20 de ani, „Domnișoara Cucu”. Ce a pățit în rolul de fată bătrână și de ce a renunțat la actorie: „Trebuie să ai umor și aplicație!” Exclusiv

Marea noastră artistă Corina Chiriac (73 de ani) și-a lansat, zilele trecute, în foaierul Teatrului Odeon, cea de-a doua sa carte, „Două piese de teatru”, ocazie cu care ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre prima mare pasiune, actoria. Cel mai tare au amuzat-o rolurile în care interpreta femei mai în vârstă, cum a fost, de altfel, și cel al Domnișoarei Cucu, din „Steaua fără nume”, piesă de teatru scrisă de Mihail Sebastian.

Corina Chiriac, una dintre vocile de aur autohtone, nu este doar o interpretă de renume, ci și actriță, fiind absolventă a Facultății de Teatru. A reușit, totodată, să intre și în rândul scriitorilor, după cele două cărți lansate, „Minuni trăite” și „Două piese de teatru”. Artista ne-a mărturisit că scrie încă din anii adolescenței și că mai are, și acum, păstrate în computer, câteva manuscrise neterminate.

Corian Chiriac a povestit, pentru Playtech Știri, despre pasiunea sa pentru scris, dar și despre dragostea pentru teatru:

„Atunci când un om are talent să scrie și simte nevoia să comunice în scris încearcă și memorialistică și eseu și teatru. Bine, eu sunt actriță la bază. Mie îmi place să scriu. Și am publicat și-n diferite ziare din străinătate. Nu mi-am cerut niciodată titulatura de scriitor că nu mă consider un scriitor oficial, dar uite că am succes.

Piesele au fost scrise în trecut. Eu am foarte multe manuscrise, începute și neterminate, în computer, în hardurile mele externe. Am învățat computer pentru că-mi place să scriu, iar mașina de scris nu mai era o opțiune după anii ‘90. Așa începe și cartea mea, „Minuni trăite”, despre cum am învățat eu să scriu la computer. Și e o pagină foarte comică. Prin care în special cei din generația mea, cititori care au depășit 50 de ani, s-au recunoscut în eforturile generației noastre de a ne familiariza cu o tehnologie pe care nu am avut-o la tinerețe, pentru că nu exista. Mai am încă 3-4 încercări de scrieri începute.

Dacă timpul și inspirația îmi vor permite, probabil unele dintre ele le voi termina. Depinde și de propria mea încredere că ceea ce scriu merită să fie publicat, să zicem. Cartea aceasta a fost o surpriză pe care am vrut să o las în urma mea pentru că cineva trebuie într-o zi să o aibă la dispoziție, mai ales generația asta, niște texte care se referă la cum se gândea și cum se scria un spectacol de teatru când eram eu studentă. Mi-a plăcut foarte mult arta spectacoluui în general”.