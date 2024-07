Corina Caragea, ravisantă în vacanță. Priveliștea oferită de vedeta PRO TV îți taie respirația

Corina Caragea este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din România. Recent, vedeta a fost într-o vacanță de vis, împărtășind câteva imagini cu fanii ei pe rețelele de socializare.

În vârstă de 41 de ani, Corina Caragea iubește să călătorească și să descopere toate colțurile lumii. De data aceasta, vedeta a ales o destinație exclusivistă, una pe care nu mulți și-o permit.

Corina și-a petrecut câteva zile în Elveția, o țară renumită pentru peisajele de vis din munți. Asta putem vedea și din imaginile pe care prezentatoarea TV le-a împărtășit cu noi pe rețelele de socializare. Imaginile le puteți vedea în galeria foto de mai sus.

De asemenea, recent, Corina Caragea a mers și în Italia, într-o destinație de vis. Prezentatoarea s-a fotografiat la piscină, cu un fundal uimitor.

„În vacanță la piscină, masaj, saună, fără semnal la telefon, o vacanță cu liniște și relaxare la doar 25 de grade? O zi am avut așa în Italia, pentru că am ales un hotel cocoțat pe munte, la capătul unui lung drum șerpuitor și provocator pentru șoferi. Dar a meritat:) Două zile parcă am stat pe nori, privind în depărtare imensul lac Garda și orășelele de pe marginea lui. Să aveți un weekend relaxant!”, a scris Corina în dreptul imaginilor.